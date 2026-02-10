Seis deportistas del Club Arco Narón consiguen clasificarse para el Cto de España indoor

10 febrero, 2026 Dejar un comentario 91 Vistas

Esta semana se desplazan hasta Valladolid 6 jóvenes deportistas de la Escuela Deportiva Municipal de Narón de Tiro con Arco que a lo largo de la temporada consiguieron superar las mínimas exigidas para disputar el Campeonato de España indoor de todas las categorías.

Fuente Club Arco Narón/ Los deportistas cuyos nombres figuran con letras mayúsculas pertenecen al Club Arco Ferrol

En Arco Recurvado se disputan 4 categorías con deportistas gallegos presentes:

  • Infantil  U15 (sub15)  – Hombre y Mujer
  • Cadete  U18 (sub18)  – Hombre y Mujer
  • Júnior  U21 (sub21)  – Hombre
  • Sénior  – Hombre y Mujer

El jueves y viernes competirán, tanto en individual como por equipos de Selecciones Autonómicas, las categorías de U15 – U18 – U21. Mientras que en jornadas de sábado y domingo lo harán los Senior, igualmente tanto de forma individual como por equipos de Selecciones Autonómicas.

En este cuadro se pueden ver deportistas de la Federación Galega que consiguieron, a lo largo de la temporada, las marcas mínimas exigidas por la Federación Española para poder inscribirse en el Campeonato de España, así como la asignación de puestos de tiro para el ‘Round’ clasificatorio, que nos proporcionó la Fed. Española.

Destacar que:

  • En U15, tanto Adriana como Paula se estrenan en competición nacional
  • Lía, Lúa y Elías además de en sus categorías (U18 y U21) consiguieron las mínimas para participar en Senior.

Lea también

Narón rexeita o acordo da FEGAMP coa Xunta sobre o SAF: “Segue sen cubrir o custo real do servizo”

O Concello de Narón recibiu o xoves 5 de febreiro a comunicación oficial da sinatura …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *