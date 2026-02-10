Seis deportistas del Club Arco Narón consiguen clasificarse para el Cto de España indoor

Esta semana se desplazan hasta Valladolid 6 jóvenes deportistas de la Escuela Deportiva Municipal de Narón de Tiro con Arco que a lo largo de la temporada consiguieron superar las mínimas exigidas para disputar el Campeonato de España indoor de todas las categorías.

En Arco Recurvado se disputan 4 categorías con deportistas gallegos presentes:

Infantil U15 (sub15) – Hombre y Mujer

– Hombre y Mujer Cadete U18 (sub18) – Hombre y Mujer

– Hombre y Mujer Júnior U21 (sub21) – Hombre

– Hombre Sénior – Hombre y Mujer

El jueves y viernes competirán, tanto en individual como por equipos de Selecciones Autonómicas, las categorías de U15 – U18 – U21. Mientras que en jornadas de sábado y domingo lo harán los Senior, igualmente tanto de forma individual como por equipos de Selecciones Autonómicas.

En este cuadro se pueden ver deportistas de la Federación Galega que consiguieron, a lo largo de la temporada, las marcas mínimas exigidas por la Federación Española para poder inscribirse en el Campeonato de España, así como la asignación de puestos de tiro para el ‘Round’ clasificatorio, que nos proporcionó la Fed. Española.