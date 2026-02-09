El BBCA masculino cae en el primer partido de la lucha por el ascenso ante SD Tui

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Tiro en el pie del Costa Ártabra en el estreno de la segunda fase, en la lucha por el ascenso. Con un pabellón Javier Gómez Noya, de Caranza, lleno hasta la bandera los departamentales hicieron un segundo cuarto para olvidar, a lo que hay que añadir unas muy malas decisiones, en unos últimos minutos desastrosos, que condenaron a los locales.

El partido arrancaba bien para los ártabros, dominando el partido y anotando con relativa facilidad, el nivel defensivo era el requerido para afrontar el partido y el 19-13 era fiel reflejo de lo acontecido en la pista.

Al segundo cuarto el Costa Ártabra no se presenta, los jugadores de Tui se adueñan del rebote tanto defensivo como ofensivo, un descomunal acierto en el lanzamiento exterior acompañado de la desconexión total de los locales, les hace endosar un parcial de 12-26 que se antojó corto para lo visto en la pista. El partido llega al descanso 31-39.

El tercer cuarto enseña lo que el equipo local es capaz de hacer, vuelve la defensa agresiva, que impide que los visitantes anoten con fluidez, dejan al equipo de Tui en sólo 12 puntos, en ataque se ven brotes verdes y los locales le dan la vuelta al marcador 52-51 dejando un interesante último cuarto muy abierto.

El último cuarto es un toma y daca de errores por ambas partes, lo que hacía que la emoción se desbordase en el pabellón, a falta de 03:11 el partido esta empatado 62-62, pero una sucesión de errores en los tiros libres, de malos tiros y nuevos errores en el cierre de rebote hacían que la victoria viajara hacia la ciudad tudense.

Jugaron y anotaron por el Costa Ártabra: Sande (0), Isma (11), Rivas (19), Andre (6) y Diatta (5) – cinco inicial – Unai (0), Pita (0), Pelayo (3), Pevi (12), David Gómez (6), Adrián (0), David González (2).