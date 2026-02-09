O Parrulo Ferrol pone las entradas más baratas online para su partido del domingo ante Industrias Santa Coloma

Vuelve la Primera División para O Parrulo Ferrol tras más de un mes de parón por la Eurocopa y lo hará recibiendo al Industrias Santa Coloma, en la 18ª jornada, que se disputará este domingo 15 de febrero, a las 13:00 horas, en el Pabellón de A Malata.

La entidad ferrolana quiere sumar tres puntos importantes en este reinicio de la competición, en este segundo tramo de la temporada, para acercarse al objetivo propuesto junto con su afición.

Los abonados, como es habitual, tendrán la entrada gratuita para este partido. Para el público general habrá precios diferentes en la venta anticipada online respecto a la taquilla.

El precio de las entradas para este partido en venta anticipada en oparrulofs.compralaentrada.com será de 12 euros para los adultos (mayores de 18 años), la entrada sub-18 será de 7 euros y los menores de 5 años tendrán la entrada gratuita.

En cambio, el domingo abrirá la taquilla del Pabellón de A Malata una hora antes del inicio del partido, a las 12:00 horas, donde las entradas serán tres euros más caras. La entrada adulto (mayores de 18 años) será de 15 euro, la entrada sub-18 será de 10 euros, mientras que los menores de 5 años también tendrán la entrada gratuita.