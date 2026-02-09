Denuncian falta de medios policiales en Ferrol tras los disturbios del sábado entre aficionados del Racing y el Lugo

La Confederación Española de Policía (CEP) ha denunciado este lunes la «escasez de medios humanos y materiales» con la que los agentes de la Policía Nacional tuvieron que hacer frente a los incidentes registrados el pasado sábado en Ferrol, durante los altercados que se produjeron en los prolegómenos del encuentro de fútbol entre el Racing de Ferrol y el Club Deportivo Lugo, en la zona de los cantones y en la plaza de Galicia

Así, ambas aficiones se enfrentaron violentamente y, según detalla el sindicato policial, los agentes se vieron envueltos en una «lluvia de botellas y objetos contundentes» lanzados tanto entre las aficiones rivales como contra los propios efectivos.

La Confederación Española de Policía subraya que los policías actuantes se encontraban en clara minoría y carecían del equipo de protección adecuado y de la formación necesaria para este tipo de escenarios de orden público.

Desde la organización sindical se ha vuelto a poner el foco en que la Comisaría de Ferrol-Narón carece de una unidad especializada, como la UPR (Unidad de Prevención y Reacción) o la UIP (Unidad de Intervención Policial), una demanda que el sindicato mantiene desde hace una década.

«En esta ocasión la cosa no terminó en tragedia, pero si no se ponen los medios necesarios, tarde o temprano lamentaremos lesiones graves o pérdida de vidas», ha advertido Agustín Vigo, coordinador regional de la Confederación Española de Policía en Galicia.

SIN DETENCIONES

Según este sindicato, debido a la falta de efectivos, no se pudieron realizar detenciones durante los disturbios, aunque afortunadamente no hubo que lamentar heridos entre los agentes.

Tras estos sucesos, el responsable regional de la CEP mantuvo una reunión con la nueva jefa de la Comisaría de Ferrol, Cristina Ochoa Naida, que tomará posesión oficial de su cargo este martes, día 10.

Según el sindicato, Ochoa se ha comprometido a que el Grupo Operativo de Respuesta (GOR) tenga todo el material de protección disponible en la comisaría de forma inmediata. Asimismo, han detallado que la nueva jefa policial solicitará formalmente la formación técnica necesaria para que el grupo GOR pueda actuar con garantías en situaciones de alteración del orden público.

La Confederación Española de Policía ha advertido que ya ha dado traslado de estas carencias a la Jefatura Superior de Galicia y a la Dirección General de la Policía, y no descarta iniciar un calendario de movilizaciones en la ciudad si no se dota de manera urgente a la Comisaría de Ferrol-Narón «de los medios humanos, materiales y técnicos solicitados para garantizar la seguridad de los agentes y de los ciudadanos».



