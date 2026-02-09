Más inversión en el mantenimiento y reparación de las vías municipales de Ferrol

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Los problemas de los baches y deterioro de las vías municipales de Ferrol contarán con más inversión, tras aprobar este lunes la junta de gobierno local la adjudicación del servicio de mantenimiento de infraestructuras a la UTE Civis Global SLU – Manten.

Así lo afirmaba este lunes en rueda de prensa el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, en un contrato de años de duración y dos millones de euros que serán distribuidos en 833.333,33 euros en 2026, 1.000.000 de euros en 2027 y 166,666,67 euros en 2028.

Este contrato ha sido incrementado respecto a los anteriores “pola proliferación de baches na cidade”, algunos de ellos agravados debido a la climatología adversa de estas últimas semanas. El regidor confirmaba que se intervendrá en todas ellas en el momento que las condiciones meteorológicas mejoren, como son la carretera de Castilla, carretera de Catabois, Canido o Ensanche “A”.

Entre las actuaciones previstas estarán las reparaciones y repavimentaciones de las calzadas y aceras, plazas y espacios públicos destinados al tránsito de vehículos o personas, reposición de la señalización vertical y horizontal o mobiliario urbano afectado por estos trabajos de mantenimiento, como también se realizarán estas tareas en los espacios libres urbanizados el interior de los recintos cerrados y en el que el mantenimiento sea competencia municipal, como pueden ser los colegios, recintos culturales, recintos deportivos, recintos municipales cerrados, entre otros.

Nuevas actuaciones previstas en el futuro

El alcalde quería confirmar que estas no eran las únicas actuaciones previstas, ya que, a lo largo de este 2026 esperan tener un nuevo plan de señalización y un nuevo plan de aglomerados en la ciudad, con el objetivo de tener solucionados los problemas del día a día antes del fin del mandato en junio de 2027.

En estos proyectos futuros está, por ejemplo, la conexión entre la carretera de As Pías, con un asfalto en mal estado, con el bulevar o el asfaltado de la calle Euskadi, en el barrio de Recimil.