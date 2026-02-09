Renovación completa del servicio de recogida de basura y limpieza viaria en Ferrol

Compartir Facebook

Tras casi doce años, Ferrol cuenta con un nuevo contrato de recogida de basura y limpieza viaria, tras ser adjudicado este servicio este lunes en la junta de gobierno local, tal y como confirmaban en rueda de prensa el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, acompañado del concejal de Servicios, José Tomé.

Estos dos contratos son el inicio de “un salto enorme nos servizos do día a día” afirmaba el regidor, empezando con dos servicios “estratéxicos”. Desde la finalización del anterior contrato en 2014 “houbo un empeoramento da nosa cidade” afirmando si los dos anteriores gobiernos municipales de Jorge Suárez y Ángel Mato hubieran adjudicado estos dos contratos en sus ocho años de mandato “estas cantidades estarían xa amortizadas e cun servizo renovado.”

El servicio de recogida de transporte de residuos, limpieza viaria y limpieza de playas ha sido adjudicado a la UTE Copasa-Setec por 11.290.480,72 euros al año, con una duración de diez años, por lo que el importe total será de 112.903.807,20 euros; mientras que el contrato se recogida, transporte y gestión de residuos textiles fue adjudicado a la empresa Servicios Comerciales de Inserción Laboral EIL, SL, que no tendrá ningún coste a las arcas municipales al tratarse de una empresa de ámbito social “potenciando a economía circular”, afirmaba José Manuel Rey Varela.

Al mismo tiempo, el alcalde quería dejar claro que no habrá subida de tasas en la recogida de basuras para los ferrolanos “xa que non teñen que pagar as neglixencias destes oito anos.”

3.100 nuevos contenedores en la ciudad

Gracias a estos nuevos contratos, en las próximas semanas se irán instalando más de 3.100 nuevos contenedores en la ciudad, como también se renovarán las papeleras, teniendo las del barrio de A Magdalena un diseño especial, como sucedía hasta ahora. El concejal de Servicios, José Tomé, confirmaba que los actuales 17 contenedores que están soterrados en la ciudad serán eliminados “debido á compexidade para limpalos e mantelos”, por lo que el espacio que ocupaban será pavimentado para dejarlo como estaba antes de su instalación.

Entre las novedades también habrá cinco contenedores específicos para la recogida de residuos textiles, con sensores que midan el nivel de llenado, como también los vehículos que se utilicen en este servicio tendrá dispositivos GPS. Además, la empresa adjudicataria se compromete a realizar cuatro campañas anuales de recogida de ropa puerta a puerta domiciliaria de ropa usada.

134 trabajadores subrogados

El concejal de Servicios, José Tomé, también quería hacer un agradecimiento especial a los 134 trabajadores que serán subrogados en este nuevo contrato, al mismo tiempo que quería dar a conocer algunos problemas que hubo en estos últimos años, como un convenio de trabajadores firmado por la empresa anterior de 2018 a 2022 que nunca se materializó “e houbo que pagarlle ese diñeiro os traballadores”, como también todos los retrasos producidos desde 2023.

Estos trabajadores contarán con vehículos y maquinaria de nueva adquisición, tal y como se había comprometido el gobierno municipal a la hora de elaborar este contrato, escuchando sus peticiones, debido a la antigüedad de los actuales medios.

Incluidos los desbroces en la zona rural

En este nuevo contrato también están incluidos los desbroces en la zona rural, en el que habrá cuatro tractores trabajando permanentemente con carga lateral y brigadas especiales asociadas.

Esta inclusión permitirá garantizar este servicio en los próximos diez años “e non ter que estar facendo contratos cada dous anos”, afirmaba José Tomé, en un aspecto elemental, sobre todo en la zona rural, siendo uno de sus compromisos con los vecinos.