Agenda del martes, día 10 de febrero, en la zona norte

Quedan 324 días para finalizar el año.

Día de la Internet Segura.

Día mundial de las legumbres.

La Iglesia Católica celebra la festividad de Santa Escolástica, patrona y protectora de niños convulsivos, monjas, y en contra de las tormentas y lluvias. Santos Sotera, Silvano y Guillermo.

HORÓSCOPO

–Todos los que han nacido el día 10 de febrero tienen el signo del zodiaco Acuario.

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE LUNES

Luna, cuarto menguante.

Un frente muy activo atravesará Galicia por la mañana.

Temperatura máxima, 15º-mínima,12º

Lluvia probable 95%

Dirección del viento, sur

Orto, a las 8,38 h. Ocaso a las 18,55 horas

TELÉFONO RECOGIDA DE MUEBLES Y ENSERES DOMÉSTICOS

Urbaser, de lunes a viernes, llamadas , de 8,30 a 14,30, al 981 326 900

TAL DÍA COMO HOY

-(1797)- Nació en Ferrol Baltasar Vallarino y Lamero Valderrama, almirante. Cruz laureada de San Fernando y autor de “El ancla de leva”.

-(1810) – En Ferrol se produce el primer levantamiento de las clases obreras gallegas capitaneadas por Antonia Alarcón.

-(1842) – Se construye en Ferrol el primer barco de vapor de la Península Ibérica.

-(1890) – Naufraga el buque inglés The Serpent a la vista de cabo Vilán, en Camariñas, salvándose unicamente 3 marineros. El resto fue enterrado por los veciños de Xaviña en el campo llamado desde entonces “Cemiterio dos Ingleses”.

-(1929). Llega a Buenos Aires el hidroavión Plus Ultra, que el 22 de enero había despegado en Palos de la Frontera (Huelva), completando así el primer vuelo entre España y América. A bordo estaban el Comandante ferrolano Ramon Franco, el Capitan Ruiz de Alda, el Teniente de Navio Juan Manuel Duran y el mecánico Pablo Rada.

-(1951)- Nació en Ferrol Julio E. Marco Franco.”Conde Marcov”,(+). Doctor en Medicina y Cirugía y Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales..

EN EL CONCELLO DE FERROL

–A las 10.00 horas reunión de la Comisión Ordinaria de Facenda, Emprego, Recursos Humanos, Estatística, Patrimonio, Patrimonio Histórico, Turismo, Sanidade,Consumo, Benestar Animal e Mercados.

–A las 10.30 horas el teniente alcalde de Ferrol, Javier Díaz Mosquera, asiste a la toma de posesión de la Comisaria Jefe de la Comisaría de la Policía Nacional de Ferrol-Narón, Cristina Ochoa Nalda. Edificio antiguo Hospicio. Rúa Méndez Núñez, número 11.

LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

En Ferrol

–A las 10,30 horas la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, asistirá a la toma de posesión de la nueva comisaria jefa de la Comisaría de Policía Nacional de Ferrol – Narón, Cristina Ochoa. En el antiguo hospicio (Rúa Méndez Núñez, 11).

En Narón

–A las 11,45 horas la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitará la empresa Megamalla, S.L. con motivo de las ayudas a proyectos de energía solar fotovoltaica (Avenida Gonzalo Navarro, 88-90).

En As Pontes

–A las 10,00 horas la directora del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), Covadonga Toca, participará en la inauguración de la jornada informativa «Axudas e instrumentos de apoios para as empresas». En la sede de la Asociación de Empresarios SEARA (Polígono industrial de Penapurreira, parcela equipamento 1).

EN LO CULTURAL

En Ferrol

–A las 19.30 horas en el Ateneo Ferrolán debate organizado por el PSOE en el que participa María José Leira en el que se tratará sobre el tema»Abrir Ferrol ao mar afecta ás alamedas históricas».

LA IGLESIA

–A las 12 horas de hoy martes en el Campus Industrial de Ferrol, el misionero y director general del Instituto Español de Misiones Extranjeras (IEME) Jorge López impartirá la conferencia «Onde as aixadas e os ladrillos falan». Será en el Salón de Grados de la Facultad de Humanidades e Documentación. El acto está organizado por la Vicerrectoría del Campus, la Oficina de Voluntariado de la UDC, Manos Unidas y la Facultad de Humanidades e Documentación.

EXPOSICIONES

–En la sala Carlos III de Exponav exposición “Galicia, una escuela”, un homenaje a todo el personal docente y al estudiantado que, desde su nacimiento, formó parte de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSAC) de la Universidade da Coruña (UDC). Se podrá visitar, de manera totalmente gratuita, hasta el próximo 22 de febrero, de martes a viernes, de 10:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, los sábados, de 10:00 a 19:00 horas, y los domingos, de 10:30 a 14:30 horas.

–En el Museo Naval (Herrerías) de Ferrol muestra colectiva de diferentes autores compuesta por un total de 28 cuadros de gran calidad artística, todos ellos pinturas de técnica óleo sobre lienzo y de temática marítima.

La Exposición titulada «Marinas», corresponde a la valiosa Colección Pictórica particular del empresario gallego natural de Marín y residente en Laxe (Costa da Morte) José Manuel Pato González, delegado en Galicia de la Real Liga Naval Española. Incluye pinturas de autores muy prestigiosos como entre otros José Manuel Fonfría, Rosa Pereda, Espino, Roberto Bertaggia, Cortés o el noruego Amaldus Nielsen.

La muestra está abierta hasta el próximo 12 de abril, en los horarios habituales, de martes a viernes, de 9.30 a 13.30h; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30h.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición colectiva de fotografía «Silencio» del Grupo Bazán La muestra reúne 27 fotografías de 11 autores: Alejandro Martínez, Ángel Casas, Carlos Cruz, Chus Villamar, Eva Vázquez, Fer Cendán, Fran Suárez, Miguel Llano, Mónica Lorenzo, Pablo Mauriz y Ricardo Salgado. Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

–La Sala de Exposiciones del Centro Cultural Universitario del Campus Industrial de Ferrol acoge la muestra “Las primeras profesoras de la UCM”, una propuesta divulgativa que quiere recordar a las primeras mujeres en incorporarse a la carrera docente e investigadora en la que es la universidad pública más antigua de Madrid. La exposición se compone de 47 paneles y podrá visitarse, de manera totalmente gratuita, hasta el 20 de febrero (de lunes a viernes, de 10:00 a 20:00 horas).

-La Casa de la Cultura de Valdoviño acoge la exposición del XIX Premio Internacional Jesús Núñez de Arte Gráfico 2024. Con entrada libre, podrá visitarse hasta el 20 de febrero de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas. La muestra está conformada por una selección de los trabajos presentados al concurso que promueve la Diputación de A Coruña en reconocimiento a la amplia trayectoria del artista Jesús Núñez. Entre otros, la serigrafía «A la deriva II», del compostelano José Andrés Santiago, ganadora de la XIX edición, así como «Nómadas en el país de las tentaciones», de Manuel Moreno, y «S/T (at lunchtime)» de Claudia Regueiro Puigdevall, a las que el jurado concedió dos accésits.

–La Casa da Cultura de Fene acoge “10 de marzo de 72, a mirada artística de Xaime Quessada” una exposición promovida por los ayuntamientos de Fene, Ferrol y Narón con la colaboración de la AC Fuco Buxán y la Fundación Xaime Quessada. Podrá visitarse hasta el próximo 30 de marzo. Horario: de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 13.00 horas. Los colegios o asociaciones interesados, podrán solicitar una visita guiada enviando un correo electrónico a cultura.deportes@fene.gal.