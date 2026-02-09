Rey Varela desea una pronta recuperación a los once bomberos que están de baja médica

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El proceso para incorporar siete nuevos bomberos a la cuadrilla municipal continuará en estos próximos días, con la realización de la prueba de carácter psicotécnico a finales de esta semana o principios de la próxima, tal y como confirmaba este lunes el alcalde José Manuel Rey Varela.

Esto da continuidad a la contratación del mayor número de efectivos que se ha realizado en los últimos años, además, tras estas pruebas de selección, Ferrol contará por primera vez con una bolsa “para non ter problemas de efectivos no futuro”, en un sistema de cobertura de plazas.

Al mismo tiempo, el regidor quería desear una pronta recuperación a los once bomberos de la ciudad que en este momento están de baja médica.