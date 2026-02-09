Ferrol licita las obras de transformación del Torrente Ballester en el museo de la ciudad

Compartir Facebook

La transformación del Centro Cultural Torrente Ballester en el Museo de Ferrol continúa con sus trámites administrativos, tras aprobar este lunes la junta de gobierno local la contratación administrativa y los pliegos de las obras de renovación, restauración de patologías y modernización de este recinto.

Así lo confirmaba en rueda de prensa el alcalde José Manuel Rey Varela, con un importe de licitación de 499.857,70 euros y un plazo de ejecución de seis meses, con el objetivo de paliar las humedades y filtraciones que actualmente existen, como también los problemas que presenta la cubierta del patio interior, entre otras actuaciones de renovación.

Esto será el paso previo al convenio de colaboración firmado entre el Concello de Ferrol y la Xunta de Galicia en el pasado mes de diciembre, que culminará la transformación del centro cultural en el museo de la ciudad, donde la administración autonómica invertirá 250.000 euros y el Concello de Ferrol 262.925,70 euros.

Este museo de Ferrol permitirá “poñer en valor” el orgullo de los ferrolanos y de las personas que visiten la ciudad, afirmaba José Manuel Rey Varela, queriendo hacer un agradecimiento especial por su trabajo a los técnicos de la concejalía de Cultura, como también a la Asociación de Amigos del Museo de Ferrol