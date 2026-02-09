Ferrol en Común denuncia que el gobierno local no ha negociado ni informado de las obras del POS+2026 de la Deputación

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El pasado viernes, en una junta de gobierno local extraordinaria y urgente, se aprobaba la participación del Concello de Ferrol en el Plan POS+2026 de la Deputación de A Coruña.

Ferrol en Común criticaba la labor del gobierno municipal al respecto, después de “instar a abrir á participación” en las últimas semanas a los grupos de la oposición para que pudieran hacer propuestas ni aportaciones.

La formación criticaba que en este mandato, el gobierno municipal lleva excluyendo el POS+ del debate plenario y en anteriores corporaciones “era debatida por consenso, incorporando achegas dos grupos e entidades na procura dunha priorización de proxectos que dignifica a zona rural e a equipare en bens se servizos á zona urbana.”

Lo único que ha trascendido, hasta el momento, de este POS+2026 de la Deputación es el acondicionamiento y mejora de los locales de las asociaciones vecinales de Santa Cecilia, Pazos y Valón, con la solicitud del gobierno municipal de Ferrol, de no dividir estas intervenciones en lotes.