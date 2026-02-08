El ferrolano Diego Niebla debuta a lo grande en la Liga Endesa

Compartir Facebook

Este domingo es un día que no olvidará nunca el joven jugador ferrolano Diego Niebla, al debutar en la Liga Endesa de baloncesto con el Asisa Juventut, en su victoria ante Valencia Basket por 90-87, en la 19ª jornada disputada en el Palau d´Esports de Badalona.

El jugador ferrolano de 18 años, dio sus primeros pasos en el Basket Ferrol, donde recibía la convocatoria para la selección española sub-14 en 2022, lo que le abría las puertas de la entidad catalana en la que continúo con su progresión, al mismo tiempo que servía recibiendo llamadas del combinado nacional, logrando el título continental sub-18 en Serbia en 2025, con una notoria actuación.

En esta temporada había debutado en la nueva liga U22 con el Juventut y estaba en la dinámica de entrenamientos del primer equipo, saltando a la pista por primera vez este domingo, jugando 10:47 minutos, logrando anotar cuatro puntos, uno de ellos con un mate que ponía en pie a toda la afición, que la propia competición definía este estreno en redes sociales como “muuuuucho talento”, además de dos tiros libres.