Un robo de cable obliga a interrumpir la circulación de trenes en un tramo entre Xubia y Ortigueira

8 febrero, 2026 Dejar un comentario 119 Vistas

Archivo

Un robo de cable ha obligado a interrumpir la circulación en un tramo de la red ferroviaria en la provincia de A Coruña, en concreto, entre los municipios de Xuvia y Ortigueira.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado de esta afección a la circulación a través de su perfil en ‘X’. La incidencia fue notificada pasadas las 10.00 horas y, casi ocho horas después, no ha informado de que haya sido solucionada.

Esta interrupción se ha producido después de que, en los días anteriores, Renfe suspendiese la circulación de trenes con origen o destino Vigo, lo que dejó a gran parte de Galicia incomunicada por esta vía durante cerca de 72 horas.

Lea también

Inscricións abertas en Narón para participar no XI Concurso de Tapas de Entroido

O Concello de Narón mantén abertas as inscricións para participar na XI edición do Concurso …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *