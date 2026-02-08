Palo duro este domingo para el Valdetires Ferrol ante Nou Turia

Compartir Facebook

El Valdetires Ferrol no guardará un buen recuerdo de este fin de semana a su visita a tierras valencianas, primero tras una avería mecánica en el tren que obligaba a jugar su partido ante Nou Turia en la mañana del domingo y luego, sobre la pista, por el resultado, cayendo en los últimos segundos por 7-6, en la 18ª jornada de la Segunda División, disputado en el Complejo Deportivo Petxina (Valencia).

Las ferrolanas, que al cambiarse el partido al domingo contaban con la baja del entrenador Manu Lombardía por motivos personales, empezaban realizando un buen juego, teniendo ocasiones, pero eran las locales las que se ponían por delante a los cuatro minutos en un gol de falta de Carlota, imposible para la portera. A pesar de esto, buscan el empate, pero en la siguiente llegada, cometen un error de transición dejando a dos jugadoras solas delante de la portera Natali, con Andrea Palanca anotando el 2-0 y, poco después, en otro fallo defensivo Andrea Palanca volvía a marcar para hacer el tercero.

Las cosas se complicaban para el Valdetires Ferrol, solicitando tiempo muerto, recolocando sus ideas y su estilo de juego sobre la pista, algo que surgía efecto, teniendo sus mejores minutos, con dos goles casi seguidos de Ana López y, poco después, pasando ya la medianía del periodo, lograban darle la vuelta al marcador con goles de Laura Fernández, Irene y Tere, pensando que el susto inicial lo habrían sobrepasado de la mejor manera posible, dejando el marcador en 3-5 al descanso.

Tras la reanudación las ferrolanas no tenían estas buenas sensaciones con las que se fueron a los vestuarios, a pesar de que Tere anotaba el 3-6 con el juego de cinco del Nou Turia con su portera-jugadora.

Las locales solicitaban tiempo muerto y esto acabaría siendo la clave del partido, reorganizando su juego con portera-jugadora, haciendo mucho daño en los tres últimos minutos, con una gran efectividad, aprovechando los fallos y nervios de las ferrolanas, con otros dos goles seguidos de la gallega Andrea García y otro de Carlota que empataba el partido con el 6-6.

El Valdetires Ferrol sacaba a su portera-jugadora para ir a por el partido, enviando dos balones al palo y un centro al segundo palo que no lograba aprovechar. Para colmo de males, a falta de 39 segundos, el Nou Turia se hacía con un balón y Marta sentenciaba anotando el definitivo 7-6, dejando sin tiempo a las ferrolanas.

Con este resultado, el Valdetires Ferrol tiene 24 puntos, en el 7º puesto de la tabla. Para la próxima jornada las ferrolanas recibirán al Atlético Mercadal, en un partido que se disputará el sábado 14, a las 19:00 horas, en el Pabellón de Esteiro.

Nou Turia: Alejandra, Paula, Andrea Palanca, Andrea García, Carlota – también jugaron – Naiara, Carmen, Marta, Lucía, Irene y Marta.

Valdetires Ferrol: Natali, Iria, Ana López, Monti, Mery – también jugaron – Leti Rojo, Patri Corral, Irene, Tere, Giselle Thais, Laura Fernández y Paula Alonso.

Árbitros: Pablo Delgado y Ernesto Martínez, junto con Irene Pallás como asistente (Comité valenciano) Amonestaron a las locales Carlota y Lucía, como a su entrenador David Gozalbo; y a las visitantes Mery, Laura Fernández y Paula Alonso.

Goles: 1-0 Carlota min.4, 2-0 Andrea Palanca min.4, 3-0 Andrea Palanca min.6, 3-1 Ana López min.7, 3-2 Ana López min.8, 3-3 Laura Fernández min.11, 3-4 Irene min.12, 3-5 Tere min.13, 3-6 Tere mibn.24, 4-6 Andrea García min.37, 5-6 Andrea García min.38, 6-6 Carlota min.39, 7-6 Marta min.39.

Pabellón: Complejo Deportivo Petxina (Valencia).