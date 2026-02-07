Ferrol acolleu a entrega dos premios Youtubeiras+

Os Premios Youtubeiras+ xa teñen gañadoras e gañadores. Na tarde deste sábado, día 7 de febreiro, no Teatro Jofre de Ferrol, , deuse a coñecer o palmarés da novena edición deste certame que, organizado polos servizos de normalización lingüística dos concellos de Ames, Carballo, Ferrol, Moaña, Narón, Oleiros, Pontevedra, Rois, Santiago de Compostela e Teo; polas universidades de Santiago de Compostela, A Coruña e Vigo; e mais pola Deputación da Coruña, ten como obxectivo promover e visibilizar a creación de contidos en galego nas redes sociais.
Durante a gala, a deputada de Igualdade, Lingua e Dereitos Civís da Deputación da Coruña, Sol Agra, puxo en valor o papel das redes como espazo clave para a normalización lingüística e salientou que Youtubeiras+ se converteu nun referente para demostrar que o galego «vale para contar ciencia, literatura, cine, cociña, humor ou música, e para estar presente en todos os formatos e plataformas». Agra subliñou que o noso idioma debe ter presenza «no mesmo nivel e en igualdade de condicións ca calquera outra lingua» tamén no ámbito dixital.
A deputada destacou así mesmo a valentía das persoas creadoras que apostan polo galego na internet, mesmo fronte ás dificultades derivadas dos algoritmos e da consideración do idioma como minoritario, e asegurou que facer contido en galego nas redes sociais é «un acto de resistencia individual que se converte en colectivo cando existe unha comunidade que apoia, segue e comparte». Nese sentido, agradeceu a participación das canles concorrentes e o compromiso das persoas finalistas e premiadas por contribuír a que o galego «estea no mundo e non desapareza da Galiza»
Pola súa parte o alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, felicitou a todos os premiados polo seu traballo de promoción e visibilización do talento galego nas redes sociais e destacou a afluencia do público, no que estaba reunida a comunidade creadora de contidos en galego na rede. Así mesmo, puxo en valor a “estreita colaboración” entre todas as partes organizadoras, cunha “vontade compartida en poñer o foco nun ámbito clave para o futuro da nosa lingua”.
Presentaron a gala Leila Fernández, membro da canle O faiado pódcast, e Carlos Vieito, integrante do proxecto Exército Mekemeke. A ela asistiron representantes das 28 canles finalistas. Ao longo da velada, deuse a coñecer o ditame do xurado, que nesta edición estivo conformado por Mónica Valencia, técnica de Normalización Lingüística do Concello de Ourense; Jon Amil, médico e presidente da Associaçom Galega da Língua (AGAL); Carlos Pereiro, xornalista e comunicador de videoxogos; María Rúa, creadora de contidos e gañadora do Premio á Creación de Contidos de 2024, e Uxío Broullón, ilustrador e deseñador gráfico.
O Premio á Creación de Contidos levouno Konachadas (concello de orixe: Viveiro; na actualidade reside en Rois) . O xurado decidiu galardoar esta canle pola súa «calidade visual, a súa imaxinación e a súa capacidade» para converter calquera temática «nunha mensaxe reflexiva, divertida e reivindicativa apta para todos os públicos».
O Premio á Mellor Canle distinguiu a Rodri Míguez (Redondela e Bueu). O xurado considerouno merecente do galardón «polo seu labor xornalístico, a súa traxectoria e a promoción da música en galego de xeito altruísta».
O Premio ao Mellor Pódcast recaeu en Fóra de mapa pódcast (Meis e Vigo) por «usar as súas voces para crear un conxunto de pezas sonoras en forma de xanela coa que achegármonos ás culturas, minorías e linguas, cunha edición coidada e profesional».
O Premio á Calidade Lingüística acadouno Patri Otero (Santiago de Compostela) por, en palabras do xurado, «utilizar e fomentar o bo uso da lingua galega, así como a súa normalización dun xeito exemplar».
O Premio Revelación foi para O búnker debuxos (Ferrol). O xurado salientou desta canle a súa capacidade de «sorprender e abraiar a través da animación orixinal e artesanal, dándolle unha nova vida e unha volta a memes de noso».
O Premio Rede conquistouno ChutenMeme (Santiago de Compostela) por conseguir, «a través do humor», xerar «novos lazos virtuais» e facer «medrar a comunidade dixital galega».
O Premio do Público, o único que non decidiu o xurado ao determinarse por votación popular telemática, foi para o vídeo Cada historia, unha vida. O 25N no CEIP de Tarrío, de Xurxo Varela (Culleredo).
Nesta novena edición dos Premios Youtubeiras+ rexistrouse a concorrencia de 126 canles diferentes, cifra que bateu a marca histórica do concurso e superou a colleita da edición anterior, na que participaron un total de 89 canles. O certame distingue o labor realizado pola comunidade creadora de contidos en galego na internet ao longo de 2025 e permitiuse a concorrencia de perfís en todo tipo de plataformas. Esta foi a principal mudanza nas bases do certame, xa que na oitava edición só puideron participar canles con perfís en YouTube e TikTok.
Á gala de entrega dos Premios Youtubeiras+ asistiron representantes das diferentes institucións organizadoras, como o alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela; a alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro; a deputada de Igualdade, Lingua e Dereitos Civís da Deputación da Coruña, Sol Agra; a concelleira de Normalización Lingüística de Carballo, Ángeles Pacoret; a concelleira de Cultura, Normalización Lingüística, Ensino e Xuventude de Oleiros, María José Santos; a concelleira de Deportes, Relacións Veciñais, Festas e Rural de Santiago de Compostela, Pilar Lueiro; a concelleira de Asuntos Sociais e Emprego de Rois, María Mercedes Basante; e a vicerreitora de Igualdade e Diversidade da Universidade da Coruña, Cristina López.