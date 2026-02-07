Novoa, de O Parrulo Ferrol, logra la Eurocopa y Niko Vukmir la medalla de bronce

Compartir Facebook

Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

Mejor casi imposible para los dos jugadores de O Parrulo Ferrol que han participado en la Eurocopa de fútbol sala, al conseguir en Liubliana (Eslovenia) este sábado Novoa alzarse con el título europeo con España y Niko Vukmir con la medalla de bronce con Croacia.

El primero en jugar era Niko Vukmir en el partido por el tercer puesto ante Francia, en un duelo trepidante, en el que los galos lograban ponerse por delante en los primeros minutos, pero los croatas le daban la vuelta al marcador justo antes del descanso. En el segundo tiempo Croacia lograba ampliar la distancia a dos goles, pero, en una recta final no apta para cardiacos, Francia empataba 5-5 a falta de 7 segundos.

El metal se decidiría en los penaltis, donde ninguno de los dos equipos fallaba en los cinco lanzamientos reglamentarios, decidiéndose al fallo, con Niko Vukmir anotando el sexto lanzamiento y los franceses enviando alto el suyo, confirmando el bronce para Croacia, confirmando su mejor resultado en una Eurocopa de fútbol sala.

Unas horas después era el turno de Novoa con España, viéndose las caras en la Final ante las actuales defensoras del título, Portugal. El inicio del partido no podía ser mejor para la selección española con dos goles en los primeros tres minutos de Antonio y del exjugador de O Parrulo Ferrol, Raya. Portugal no bajaba los brazos y en otros tantos minutos devolvía estos dos goles para empatar el partido, pero justo antes del descanso, los lusos cometían su sexta falta, algo que no desaprovechaba Antonio para anotar el 2-3 desde el doble penalti.

En el segundo tiempo el partido seguía siendo de poder a poder, con Novoa intentando hacer de las suyas en muchas jugadas iniciadas por banda e intentando repartir asistencias entre sus compañeros, aunque, a falta de diez minutos Pauleta volvía a empatar el partido. España no se venía abajo siendo fieles a su estilo de juego, creando mucho peligro e incluso mandando varios balones al palo, logrando sentenciar en la recta final con un nuevo tanto de Antonio y otro de Adolfo, dejando el marcador en el definitivo 3-5.

Esta es la octava Eurocopa de la selección española de fútbol sala masculina y es la primera para Novoa, en su primer gran cita en el combinado nacional, tras recibir la primera llamada con la absoluta el pasado mes de octubre.