Iván Puentes, na busca da praza para o campionato de España de Dúatlon

8 febrero, 2026 Dejar un comentario 67 Vistas

O canteirán do Triatlón Ferrol disputa este domingo a proba clasificatoria en Soria.

Fuente Triatlon Ferrol

O ferrolán Iván Puentes compite esta fin de semana, en Soria, no clasificatorio para o campionato de España de dúatlón coa aspiración de acadar o billete para a cita nacional. O canteirán do Club Triatlón Ferrol atópase nun gran estado de forma no referente á carreira a pé e, por outro lado, as chuvias deste inverno non lle permitiron adestrar o tempo desexado en bici.

Á cita, pendente de entrar desde a lista de espera, acude tamén o seu compañeiro de club Manuel Pozuelo e contará entre os participantes co campión do mundo español Javier Martín.

A proba dará comezo este domingo ás 10:30 horas no estadio de atletismo de Los Pajaritos e disputarase nun percorrido de 5 km de carreira, 20 km de ciclismo e 2,5 km a pé.

Lea también

Ya se pueden solicitar las ayudas de la Xunta para la modernización de equipamientos portuarios

Esta convocatoria de la Consellería do Mar cuenta con un presupuesto de 10 M€ la …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *