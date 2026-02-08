Iván Puentes, na busca da praza para o campionato de España de Dúatlon

O canteirán do Triatlón Ferrol disputa este domingo a proba clasificatoria en Soria.
O ferrolán Iván Puentes compite esta fin de semana, en Soria, no clasificatorio para o campionato de España de dúatlón coa aspiración de acadar o billete para a cita nacional. O canteirán do Club Triatlón Ferrol atópase nun gran estado de forma no referente á carreira a pé e, por outro lado, as chuvias deste inverno non lle permitiron adestrar o tempo desexado en bici.
Á cita, pendente de entrar desde a lista de espera, acude tamén o seu compañeiro de club Manuel Pozuelo e contará entre os participantes co campión do mundo español Javier Martín.
A proba dará comezo este domingo ás 10:30 horas no estadio de atletismo de Los Pajaritos e disputarase nun percorrido de 5 km de carreira, 20 km de ciclismo e 2,5 km a pé.