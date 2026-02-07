Una avería en el tren obligará al Valdetires Ferrol jugar ante Nou Turia este domingo

Compartir Facebook

Una avería común en el tren que llevaba en la mañana de este sábado al Valdetires Ferrol a tierras valencianas ha hecho imposible que la expedición ferrolana pudiese llegar a tiempo para visitar al Nou Turia, en un partido programado a las 19:00 horas, en el Pabellón Municipal Alfafar SUMA (Valencia).

A una hora de poder llegar a su destino, la entidad ferrolana confirmaba el aplazamiento del partido solo por unas horas, disputándose finalmente este domingo, a las 10:00 horas y, tras su finalización emprenderán durante la tarde el viaje de vuelta a tierras gallegas.

A pesar de esta incidencia que ha obligado a retrasar el inicio del partido 15 horas, el Valdetires Ferrol buscará tres puntos importantes en esta visita que les permitan recortar distancias con los equipos de la zona alta de la tabla.