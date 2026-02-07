Ante las informaciones sobre suicidios o muertes por sobredosis-(José Luis Álvarez)

Compartir Facebook

José Luís Álvarez- Hace algún tiempo que me decidí a no enviar artículos a ese diario digital pero lo que está ocurriendo últimamente con algunos medios de comunicación me anima a salir al paso y dar mi opinión sobre el sensacionalismo en torno a muertes privadas ya que pienso es un tema de intenso debate ético. De hecho, los expertos coinciden en que informar sobre suicidios o personas halladas muertas en sus domicilios posiblemente a causa de sobredosis solo es éticamente aceptable cuando existe un interés público real y no meramente por curiosidad o para ganar lectores. Se llega al caso de que recientemente el familiar de una persona que «previsiblemente» se había quitado la vida, se enteró por algún medio, que también utiliza redes sociales, de la triste noticia antes de que fuera informada su familia.

Buscando y buscando encontré criterios que separan el periodismo responsable del que solo busca el «clic»que debo destacar:

–Evitar el «Efecto Werther»: Informar con detalles morbosos o describir el método y lugar exactos puede provocar un efecto de imitación en personas vulnerables.

–Promover el «Efecto Papageno»: Las guías del Ministerio de Sanidad y la OMS recomiendan que, si se informa, sea para educar, dar esperanza y ofrecer recursos de ayuda.

–Prohibiciones éticas: Según manuales como el de la Agencia EFE, no se deben publicar fotos del lugar, notas de despedida ni tratar el hecho de forma simplista o heroica.

–Respeto al duelo: La ética periodística exige proteger la intimidad de los familiares y evitar la sobreexposición de tragedias anónimas que no aportan nada al bienestar social.

Muchos medios, lamentablemente, caen en el sensacionalismo, pero existen guías de estilo creadas por asociaciones de salud mental para recordarles que «las palabras importan» y que el derecho a la información no debe pisotear la dignidad humana.

Sería bueno que esas pequeñas normas se utilizasen y dejemos de ver esas desagradables noticias que solo buscan aumentar lectores. Pan para hoy, hambre para mañana.