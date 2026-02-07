El Concello otorga una subvención de 6.000 € para apoyar la labor deportiva de la SD Rápido de Neda

Compartir Facebook

El Ayuntamiento de Neda ha otorgado 6.000 euros a la Sociedad Deportiva Rápido de Neda, en el marco de las subvenciones municipales, convocadas en el último trimestre del 2025 para apoyar la labor de las entidades sin ánimo de lucro a lo largo de ese año. La administración local contribuye de este modo a impulsar el trabajo del veterano club a favor del fomento de la actividad físico-deportiva en el municipio.

Con nueve equipos en competición durante la temporada 2025/2026, entre ellos, los femeninos de nueva creación; 150 jugadores y jugadoras en los equipos base y 50 en los sénior, el Rápido de Neda concurrió, un año más, a la convocatoria de administración local en la búsqueda de fondos para promover la práctica de fútbol entre la población joven de la villa.

La subvención supone un nuevo apoyo al trabajo de esta sociedad entidad, que supera ya el medio siglo de vida, fomentando el deporte base. Una labor que el Ayuntamiento lleva años impulsando también con la progresiva mejora y habitual mantenimiento do Campo de fútbol Juanito González, donde entrena y juega el club.