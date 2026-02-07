Muy trabajada victoria del Baxi Ferrol en su visita al Lointek Gernika Bizkaia

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

Sigue la buena dinámica del Baxi Ferrol, dando un paso importante para sus aspiraciones en esta temporada, venciendo este sábado al Lointek Gernika Bizkaia por 77-86, en la 20ª jornada de la Liga Femenina Endesa, disputado en la tarde del sábado, en el Polideportivo Maloste (Gernika).

Las ferrolanas hicieron el mejor primer cuarto de la temporada, el cual vieron en su totalidad los espectadores que estaban en la instalación, al no funcionar el streaming hasta llegar a los dos últimos minutos, con una ventaja considerable del Baxi Ferrol, gracias a una buena labor desde la línea de triple consiguiendo anotar cinco de ocho lanzamientos, dos de ellos casi seguidos de Moira Joiner, como también de una gran Claire Melia en la pintura siendo una pesadilla para las jugadoras vascas, cerrándose el primer cuarto 15-30.

Las cosas cambiaban por completo en el segundo cuarto, a pesar de que el Baxi Ferrol lograba superar la veintena de puntos de distancia, poco a poco el Lointek Gernika Bizkaia iba recortando, aprovechando los fallos tanto en ataque como en defensa de las jugadoras ferrolanas, obligando a Lino López a solicitar tiempo muerto cuando la distancia estaba en los diez puntos. Esto parecía no surgir efecto, sino todo lo contrario, las vascas se motivaban, consiguiendo que el Baxi Ferrol siguiera cometiendo errores en todas sus líneas, como también en el tiro libre, dejando el marcador con ventaja ferrolana en solo seis puntos al descanso, con 42-48.

Este tiempo en los vestuarios les sentaba bien a las jugadoras del Baxi Ferrol, empezando muy fuertes el tercer cuarto, aprovechando las debilidades de las jugadoras vascas por exceso de confianza, con un contundente parcial de 0-10 con un gran juego de Moira Joiner y de Karolina Sotolova estando acertadas y precisas en los momentos clave, como también de Dalayah Daniels haciéndose con rebotes. En los siguientes minutos el juego se volvía a igualar, pero las ferrolanas llevaban el dominio del juego, controlándolo y cerrando este cuarto con 52-69.

En el último cuarto las jugadoras vascas iban a por todas, intentando aprovechar el cansancio de las jugadoras ferrolanas debido a las pocas rotaciones, con un ritmo alto de juego, recortando nuevamente punto a punto y, a falta de dos minutos la distancia entre ambos equipos era tan solo de cuatro puntos. El Baxi Ferrol tiraba de galones con Blanca Millán, Moira Joiner y Karolina Sotolova para anotar en los momentos decisivos para ponerse cerca de la decena, aumentando los nervios en las locales con una falta técnica a su entrenador, pero las ferrolanas sabían sufrir, llevándose la victoria 77-86.

Con este resultado, el Baxi Ferrol tiene 10 victorias y 10 derrotas, en el 7º puesto de la tabla. Para la próxima jornada, las ferrolanas recibirán al Spar Gran Canaria, en un partido que se disputará el sábado 14, a las 19:00 horas, en el Pabellón de A Malata.

Lointek Gernika Bizkaia: Olaeta (8), Salvadores (11), Westerik (4), Jankovic (11), Vonleh (12) – también jugaron – Matarranz (2), Castedo (0), Bessoir (14) y Brown (15).

Baxi Ferrol: Sotolova (12), Millán (10), Melia (10), Daniels (24), Joiner (20) – también jugaron – Sánchez-Ramos (0), Samson (0) y Joiris (10).

Árbitros: Enrique López Herrada, Mikel Cañigueral Novella y Christian Ruiz Ramírez-Cruzado.

Parciales: 15-30, 27-18, 10-21 y 25-17.

Pabellón: Maloste (Gernika).