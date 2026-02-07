Quiero y no puedo del Racing ante el Lugo en A Malata (1-1)

M.V. Los de Guillermo Fernández Romo no pudieron pasar del empate ante los de Iago Iglesias en un nuevo derbi gallego disputado en un campo de A Malata muy castigado por las lluvias de las últimas semanas. Una lluvia que también hizo acto de presencia en la tarde de este sábado, día 7 de febrero, donde los golazos de Dacosta para el Racing y de Balboa para el Lugo situaron el marcador en un empate que deja mucho mejor sabor de boca en el conjunto visitante.

Primera parte de alternativas y con gol anulado al Racing

La baja de última hora de Álvaro Giménez por molestias físicas hizo que Romo no se decidiera a salir con dos delanteros desde el inicio. Pese a ello, el Racing tuvo unos primeros 10 minutos de partido muy buenos, volcándose ante la portería lucense, con fútbol directo y acciones por banda de Raúl Dacosta y Álvaro Juan que no encontraron rematador.

En el minuto 11 se lesionó el árbitro asistente de la banda de Preferencia, siendo reemplazado por el cuarto árbitro. Ese parón de 5 minutos le sentó mejor a los visitantes, que consiguieron frenar un poco el fútbol ofensivo local.

Los de Lugo tuvieron la primera ocasión clara del partido: un centro de Álex Balboa provoca una indecisión en la defensa ferrolana, el balón lo recoge Unzueta y dispara cerca del poste de Parera. Acto seguido, respondió el Racing con una buena jugada de Álvaro Juan que termina con un centro que Antón Escobar remata, saliendo el balón rozando el poste de Marc Martínez.

Poco después llegaba la polémica: Antón Escobar recibía un balón en posición inmejorable, consiguiendo un gol que sería anulado por fuera de juego. La última ocasión de la primera parte fue para los visitantes, con un remate de Pastrana que Parera pudo desviar acertadamente con el pie. Tras una primera parte intensa y disputada, ambos equipos se marchaban a vestuarios.

El Racing fue incapaz de reaccionar tras el empate del CD Lugo

La segunda parte no pudo comenzar mejor para los de Ferrolterra, ya que tras un saque de esquina, Raúl Dacosta cogía el balón en la frontal del área y con un gran disparo conseguía el 1-0 en el minuto 47 de juego. Tuvo el segundo el Racing minutos después en un contraataque donde Álvaro Juan disparaba fuera. Despertó el Lugo y empezó a encerrar al Racing en su área, con una petición de penalti desestimada incluida.

Tanto fue el cántaro a la fuente que en el minuto 67 el visitante Balboa, con un gran disparo lejano que se colaba por la escuadra verde, ponía el 1-1 en el marcador.

El Racing ya había dado entrada al debutante Martim Tavares en lugar de un trabajador, Antón Escobar, y a David Concha en lugar del goleador Dacosta. Fue otro que hoy debutaba ante el público de A Malata, el canario Fabio González, el que tenía la más clara para el Racing con un fuerte disparo desde fuera del área que obligó a realizar una gran parada a Marc Martínez. Fue, en realidad, el único intento claro del Racing por llevarse el partido.

Los verdes dieron entrada en los minutos finales al otro delantero debutante, Ekain Azjkune, pero en ningún momento dieron la sensación, tras el empate del Lugo, de embotellar al rival ni de crear excesivo peligro a la portería de un seguro Marc Martínez. Los de Iago Iglesias se conformaron con un punto en Ferrol, más el golaverage particular, ante un Racing que no supo cómo meter mano a los visitantes en la última media hora de juego. Los verdes reclamaron dos penaltis, uno a Martín Tavares y otro por una mano en la última jugada del partido. El colegiado desestimó ambas peticiones y el partido finalizó con más pena para el Racing y con más gloria para el Lugo.

Buen ambiente en A Malata, a pesar de la mala climatología.

Gran ambiente de fútbol ya desde las horas previas del partido para un encuentro que trajo a más de 400 espectadores del CD Lugo a Ferrol. Buen ambiente durante todo el encuentro, con un amago de poner el derbi gallego por megafonía justo antes de empezar, el cual fue cortado tras sonar dos estrofas ante el estupor y la sorpresa del público presente.

Un encuentro que sirvió también para que ambos equipos y los colegiados mostraran su apoyo a la lucha contra el cáncer, posando todos ellos con una pancarta antes del comienzo del encuentro.

En cuanto a la afición, hubo momentos de apoyo y aplausos a los futbolistas, haciendo caso al llamamiento por parte del club durante la semana y motivado también por la mejoría del equipo en algunas fases del partido. Pero en la segunda parte, tras el gol del Lugo, la parroquia ferrolana se fue con un sabor amargo, al ver que su equipo apenas pudo reaccionar y se quedó muy cojo de ideas, fuerzas y de acciones ofensivas para intentar llevarse unos tres puntos muy necesarios para volver a meterse en la zona de play-off. Un quiero y no puedo, y lo peor es que el siguiente partido será en casa del líder intratable de la categoría, el CD Tenerife, el próximo sábado 14 de febrero en el Heliodoro Rodríguez López a partir de las 18:30 h.

FICHA TÉCNICA

1: Racing de Ferrol: Miquel Parera; Migue Leal, Pujol, Zalaya, Álvaro Ramón; Gorostidi, Fabio (Azkune, min 88); Álvaro Juan Azael, min 73), Raúl Dacosta (David Concha, min 63), Pascu (Jairo, min 88) y Antón Escobar (Martim, min 63).

1: CD Lugo: Marc Martínez; Yago Rodríguez, Amo, Garriz, Diego Caballo (Pere Haro, min 32); Álex Balboa, Neco Celorio (Samanes, min 65), Perera; Gallar (Teofilovic, min 88), Pastrana (Lago Júnior, min 65) y Unzueta (Santos, min 88).

Goles: 1-0, min 47: Raúl Dacosta y 1-1, min 67: Balboa.

Árbitro: José Alberto Pardeiro (Cantabria) Dacosta y Gorostidi vieron amarilla en el Racing. Celorio, Peré Haro y Lago Junior la vieron en el Lugo.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la 23ª jornada de la Primera Federación disputado en el Estadio de A Malata ante 4799 espectadores, siendo más de 400 del CD Lugo. El Numancia de Ares y el Racing San Pedro fueron los clubs invitados por parte del Racing a este partido.

