Obradoiro de composición-(Julia M.ª Dopico Vale y Piñeiro)

Julia M.ª Dopico Vale y Piñeiro

La Real Filharmonía de Galicia celebrará la tercera edición do “Obradoiro de Composición de Obras Sinfónicas” en el mes de mayo cumpliendo así su tercera edición. Será mediante intensas jornadas en las que los seleccionados Arsen Babajanyan‒Armenia‒, Mar Caballer Llopis y Humberto Díaz Galindo‒ España‒ Maria Vincenza Cabizza‒Italia‒, John Franek‒ EE. UU. ‒y Andrés Poveda‒Colombia‒, trabajarán con una orquesta dirigida por Armando Merino, el destacado conductor especializado en repertorio contemporáneo con gran actividad en Centroeuropa: colaborador con el Esemble Modern y director en la Ópera Halle y la orientación pedagógica de José Manuel López López‒ profesor de composición del Conservatorio Edgard Varése y del Taller de Composición de la Universidad de París VIII‒.

Los jóvenes compositores podrán ensayar sus obras, debatir cuestiones técnicas y artísticas y ahondar en el conocimiento del trabajo orquestal desde el contexto de la propia orquesta. Una experiencia altamente enriquecedora, ya que esto no se brinda habitualmente en los principios de las carreras profesionales. La culminación de este trabajo será con el concierto para el Gran Público en el que se interpretarán las obras de los autores citados y que tendrá lugar el viernes 8 de mayo en el Auditorio de Galicia.

El proyecto parte de la Real Filharmonía en colaboración con el “Festival Resis de Música Contemporánea” de A Coruña, que integra propuestas vanguardistas con diferentes lenguajes artísticos. De esta manera se reafirma el compromiso de la Filharmonía con el apoyo decidido al talento emergente, la renovación de repertorios y al fortalecimiento del mundo musical, algo desde mi punto de vista muy encomiable tanto en el orbe de la música académica como en el de la popular ya que ambas llevan conviviendo y retroalimentándose desde… ¿Su origen…? Sí, desde entonces.