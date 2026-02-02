La novena edición de los premios Youtubeiras+ bate su récord de participación con 126 canales registrados

La novena edición de los premios Youtubeiras+, que se celebrarán este sábado en el Teatro Jofre de Ferrol, ha batido su récord de participación con 126 canales registrados para las siete categorías existentes: Canal, Creación de contenidos, Pódcast, Calidad Lingüística, Revelación, Red y Premio del Público.

A excepción de las dos primeras categorías, donde los ganadores recibirán un premio de 1.250 euros, los galardonados percibirán una dotación económica de 1.000 euros.

Tal y como ha informado la organización en un comunicado, las bases de los premios han incorporado en esta edición la sección de ‘Mejor Pódcast’ y han aceptado que se presenten «perfiles en todo tipo de plataformas» después de que pasados cursos sólo pudiesen concurrir a los premios aquellos con cuentas en Youtube y Tik Tok.

Asimismo, han anunciado la emisión del pódcast ‘Youtubeiras+’, realizado por Leila Fernández, miembro de ‘O Faiado’, y Carlos Vieito, integrante del proyecto ‘Exército Mekemeke’. Ambos, además, ejercerán de presentadores en una gala gratuita cuyas entradas se pueden conseguir bien online o el mismo sábado presencialmente, conforme al comunicado.

El jurado, que emitirá un veredicto salvo en la sección del público, está conformado por la técnica de Normalización Lingüística del Ayuntamiento de Ourense, Mónica Valencia; el presidente de la Asociación Galega da Língua, Jon Amil; el periodista de videojuegos, Carlos Pereiro; la creadora de contenidos, María Rúa; y el diseñador gráfico, Uxío Broullón.

LOS NOMINADOS

Los galardones, que tienen como objetivo «promocionar el talento gallego en las redes sociales», cuentan con la colaboración de los servicios de normalización lingüística de Ames, Carballo, Ferrol, Moaña, Narón, Oleiros, Pontevedra, Rois, Santiago de Compostela y Teo.

Así las cosas, los nominados a mejor canal son el perfil burelés ‘antontisimo’, la mellidense ‘calotaghatos’, el bueués Rodri Mínguez y, representando de Porto do Son, Rogelio Santos Queiruga.

Los canales ‘Aradeira de súa’, ‘Konachadas’, ‘adochinto’ y ‘miguelblesta’, de Ribeira, Viveiro, Porto do Son y Brión respectivamente, compiten en la categoría de ‘Creación de Contenidos’.

Al galardón de ‘Mejor Pódcast’, mientras tanto, optan los canales santiagueses ‘A ferida no 36’ y ‘Prendidísima’, el vigués ‘Fóra do mapa Pódcast’ y el ribeirense ‘Diversos Pódcast’.

Respecto al Premio de ‘Calidad Lingüística’, han anunciado que los nominados son ‘daviidraamos’ (Cariño), ‘diegoauxx’ (Vigo), ‘LongaLingua’ (Santiago de Compostela) y ‘patriiotero’ (Santiago de Compostela).

Los perfiles de ‘langrans’ (Ourense), ‘Mareando o xogo’ (Costa da Morte), ‘miradenovo'(Bueu) y ‘O búnker debuxos'(Ferrol) optan al galardón de ‘Revelación’, mientras que ‘ChutenMeme'(Santiago de Compostela), ‘Descifrando a Historia’ (A Caniza), ‘Galiactiva'(Ourense) y ‘Noticias dispersas'(Ourense) concurren al premio ‘Red’.

Por último, piezas concretas del canal ‘Fica coa Bola’, del propio ‘ChutenMeme’, del proyecto oleirense de ‘Pakolas’ y del cullerdense Xurxo Varela han sido nominadas a la condecoración que entregará el público.