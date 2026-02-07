Una quinta sala en el digestivo del CHUF permite incrementar las pruebas endoscópicas hasta las 200 semanales

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Este Servicio de Digestivo del Complejo Hospitalario Universitario del área Sanitario de Ferrol-CHUF realiza más de 9.000 técnicas endoscópicas al año.

El Servicio de Digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol incrementa la atención al número de personas que precisan de pruebas endoscópicas, gracias a incorporación de una quinta sala de técnicas en el Hospital Arquitecto Marcide. La activación de esta quinta sala polivalente de endoscopias permite “ampliar los espacios actuales e incrementar el número de procedimientos alcanzando las 200 técnicas semanales, el que optimiza el tiempo de atención”, destaca la responsable del Servicio, Ana Echarri Piúdo.

La nueva sala abordará la realización de técnicas endoscópicas (gastroscopia y colonoscopia) de pacientes que procedan principalmente de consultas ambulatorias generales, de lo propio Servicio y de otras especialidades, así como a las procedentes directamente desde los centros de salud. Este aspecto es una novedad en la coordinación del trabajo de este servicio en pro del paciente, explica esta profesional. De hecho, este Servicio cuenta con un protocolo que implica esta mayor colaboración y acercamiento a las pruebas entre el ámbito hospitalario y del centro de salud.

Recordar igualmente que, hay algo más de un año, se abría una cuarta sala y se incorporaba la más alta tecnología para una mejor organización de la actividad y para optimizar toda la patología biliar y la estadiaje tumoral en el ámbito digestivo. Estaba destinada al abordaje pancreático y biliar, cánceres de páncreas y de las vías biliares, o afectación litiásica de la vía biliar. Esto vino a incrementar la realización de técnicas endoscópicas, ecográficas y ecoendoscópicas en el Servicio de Digestivo del Complejo, tanto en número como en complejidad. Junto con esto, el número de ecografías intestinales ha ascendido también al integrarlas en el seguimiento del paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, en la Unidad de Atención Integral con la que cuenta este Servicio para el abordaje de esta patología.

Asistencia integral

Con todo, la activada noticia quinta sala, junto a la sala de endoscopias del Hospital Naval del Complejo, completan los seis espacios disponibles para la realización de exploraciones ecográficas y endoscópicas en lo manejo de patologías del tracto digestivo y hepato-biliar, y tanto con fin diagnóstico como terapéutico. En este sentido, destaca Ana Echarri que “la solicitud de pruebas endoscópicas se han incrementado hasta en un 30% en los últimos años con la aparición de noticias técnicas y de mayor complejidad” .

El Servicio de Digestivo del Complejo Hospitalario Universitario del área Sanitario de Ferrol realiza más de 9.000 técnicas endoscópicas al año. Del total de estas, unas 5.500 son colonoscopias, unas 3.000 gastroscopias, unas 500 ecoendoscopias, y 200 CPRE (Colangiopancreatografía endoscópica) para abordaje de patologías de la vía biliar y pancreática.