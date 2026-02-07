La huelga indefinida de transportes de la provincia se retomará el miércoles si no hay acuerdo

La huelga de transportes de viajeros por carretera de la provincia de A Coruña se retomará el próximo miércoles, con carácter indefinido, en el caso de no alcanzar un acuerdo en la reunión prevista este lunes entre los sindicatos y la patronal.

Así lo ha confirmado el portavoz de la CIG, Inácio Pavón, quien indicó que en las asambleas celebradas este viernes en A Coruña, Ferrol y Santiago participaron más de 400 trabajadores.

Todo ello después de que el pasado miércoles el personal del transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña acordase mostrar su rechazo, de manera mayoritaria, al preacuerdo suscrito con la patronal. Una reacción que llegó tras la firma del preacuerdo por parte de los sindicatos UGT y CCOO. Por su parte, la CIG, no lo suscribió al entender que los avances eran «mínimos» en materia salarial y laboral.

En una nota de presa, la CIG ha apelado a «recomponer la unidad sindical en la defensa de unas condiciones laborales y salariales decentes» para el sector. Asimismo, ha indicado que «resulta evidente» que al personal «no le valen las propuestas que hay encima de la mesa por insuficientes, recortar derechos y obviar el colectivo de acompañantes».

También, el sindicato ha lamentado tanto el papel del Consello Galego de Relacións Laborais como, el de la Xunta por «permanecer ausente desde el inicio del conflicto», cuando «debería estar haciendo las gestiones necesarias para encontrar una solución».

Con todo, CIG, UGT y CC.OO se reunirán este lunes a las 13.00 horas con la patronal para tratar de llegar a un acuerdo y evitar así una huelga indefinida en el sector. Previamente al inicio de la mediación, la CIG tiene convocada una concentración a las 11.00 horas en la estación de autobuses de Santiago.