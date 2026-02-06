El alcalde de Ferrol y el conselleiro de Emprego visitaron el Polo de emprendimiento de la Cámara de Comercio

La Cámara de Comercio reanudó en el pasado mes de octubre su actividad en Ferrol, poniendo en marcha, entre otras iniciativas, un Polo de emprendimiento en sus instalaciones, situadas en el número 158 de la calle María.

Este viernes el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela y el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración de la Xunta de Galicia, José González, quisieron conocer el trabajo que se realiza en sus instalaciones.

El regidor le quiso agradecer al conselleiro su trabajo para que el edificio que estuvo varios años sin actividad “hoxe volva ter vida”, destacando la importancia de la recuperación de la Cámara de Comercio en una ciudad que supera ya los 20.000 afiliados en la Seguridad Social y descendiendo la tasa de empleo interanual.

Por su parte, el conselleiro José González quería destacar el buen trabajo que se realiza en el Polo de emprendimiento que empezó su actividad en 2022 con el apoyo de la Xunta de Galicia y que ahora se realiza en las instalaciones de la Cámara de Comercio, en donde han visto la luz 900 proyectos y creándose 135 empresas.