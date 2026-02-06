Ferrol se vestirá de Entroido del 15 al 20 de febrero

Compartir Facebook

Queda poco más de una semana para el Entroido y se empiezan a contar los días para el inicio de la programación especial que ha dado a conocer este viernes el Concello de Ferrol.

El pistoletazo de salida será el domingo 15 con una fiesta infantil en la Plaza de Armas, de 17:00 a 20:00 horas, que tendrá en esta ocasión una temática pirata, en la que los más pequeños tendrán un baile de disfraces y diferentes cursillos de gorros y parches piratas, colgantes marinos y globoflexia.

El lunes 16 sería el día grande de esta programación de Entroido en Ferrol, con el tradicional desfile de comparsas, con salida a las 18:00 horas desde la Plaza de España y llegada a la Plaza de Armas, con inicio del festival a las 19:30 horas.

Habrá que esperar al viernes 20 para el último de los actos organizados por el Concello de Ferrol, empezando con una fiesta infantil de temática Disney en la calle Perú, en el barrio de Ultramar, entre las 17.00 y 19:30 horas. A continuación, a las 20:15 horas, tendrá lugar el pasacalle por el barrio y el festival de comparsas, para finalizar con el entierro de la Sardina en la Plaza de Ultramar, a las 23:00 horas.