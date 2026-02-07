La casa de la cultura de Valdoviño acoge un taller de grabado para niños y adultos

Valdoviño acoge el sábado 14 de febrero un taller de grabado dirigido a niños preferentemente a partir de 12 años y personas adultas, aunque también está abierto a niños desde los 8 años en horario de 12:00 a 14:00 horas. El taller es gratuito, con plazas limitadas e inscripción previa.

Está promovido por la Fundación del Centro Internacional de la Estampa Contemporánea (CEIC) y la Diputación de A Coruña, y se programa al hilo de la exposición del XIX Premio Internacional Jesús Núñez de Arte Gráfico 2024 que, hasta el día 20 de este mes, puede visitarse en la casa de la cultura.

Será este el espacio donde se desarrolle, y las personas interesadas podrán anotarse a partir del lunes 9 en la propia casa de la cultura o a través de los teléfonos 645 305 229 y 981 487 666, hasta el viernes 13 -si las plazas no se cubren antes-, de 10:00 a 14:00 horas.

Se trata de una buena oportunidad para acercarse a la muestra, integrada por una selección de los trabajos presentados al prestigioso concurso que convoca anualmente la Diputación, y sacar el lado más creativo de cada uno.