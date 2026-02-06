El Baxi Ferrol luchará por dar un paso adelante en la Liga Femenina Endesa este sábado ante Lointek Gernika Bizkaia

Compartir Facebook

Continuar con la buena dinámica de juego y sumar otra importante victoria más, ese es el objetivo del Baxi Ferrol en su visita al Lointek Gernika Bizkaia, en la 20ª jornada de la Liga Femenina Endesa, que se disputará este sábado, a las 18:30 horas, en el Pabellón Maloste (Gernika).

Para afrontar esta visita “nos va venido bien” entrenar durante toda la semana, afirmaba en la víspera el entrenador del Baxi Ferrol, Lino López, tras un partido duro el pasado fin de semana “pero sin ninguna lesión importante”, aunque Claire Melia continúa con molestias “y tenemos que dosificarla” con el condicionante de que esta semana “tuvo un problema dental” y no pudo realizar varias sesiones.

Las sesiones de entrenamiento del equipo están cambiando, ahora que no tienen que afrontar partidos intersemanales “y podemos ir trabajando al detalle, cosa que hasta ahora no podíamos hacer”, lo que le está sentando bien al equipo “y eso ya lo pudimos ver en el partido ante Cadi La Seu.”

Se verán las caras ante un cuadro vasco “que ha tenido muchas lesiones”, contando con un gran poderío exterior y se han reforzado “con varias piezas que les faltaban”, teniendo una plantilla “muy completa” en todas las posiciones. Sobre la pista “son un equipo físico, que juegan muy alto”, exigiendo mucho a sus rivales para poder competir.

La victoria de la última semana “nos ha venido bien para seguir trabajando en la misma línea” y no encadenar derrotas consecutivas “en una temporada donde cada partido es una final”, por lo que cada victoria “es importantísima”, lo que les permite afrontar esta fase de la temporada “con un poco más de tranquilidad” en el octavo puesto, en zona de playoff por el título, a pesar de “no hacer cuentas” para saber el número de victorias que les hará falta para asegurar la permanencia “sabiendo que el partido que tenemos que hacer es el del pasado sábado ante Cadi La Seu.”

En estos momentos el Baxi Ferrol sigue mirando el mercado para intentar reforzar el equipo “pero no es fácil”, afirmando que no quería “fichar por fichar, si no mejora lo que tenemos” solo para tener una rotación más, a sabiendas que las nueve jugadoras que están en estos momentos tendrán una mayor cantidad de minutos.