Máis de 70 escolares achéganse ao territorio do Xeoparque Cabo Ortegal na XVII Olimpída de Xeoloxía

O Xeoparque Cabo Ortegal converteuse, por terceiro ano consecutivo, nunha das sedes da fase galega da XVII Olimpíada de Xeoloxía. A actividade está convocada pola AEPECT (Asociación Española para la Enseñanza da Ciencias de la Tierra), a Sociedade Española de Xeoloxía e o Colexio Oficial de Xeólogos.
Trátase dunha proba que reúne a máis de 70 escolares, desde 4º da ESO a bacharelato, procedentes da provincia da Coruña e o norte de Lugo. A competición conta con dúas probas, unha primeira proba teórica con 40 preguntas tipo test, e unha xincana xeolóxica que se realiza por equipos. Os vencedores desta fase serán elixidos como representantes para participar na fase estatal, que terá lugar o vindeiro 21 de marzo en Vigo, e poderán optar á proba internacional, que se celebrará en Italia no mes de agosto. Ademais, o alumnado que curse 2º de Bacharelato poderá optar as bolsas que as universidades galegas conceden para as persoas premiadas nas olimpíadas científicas.
A AEPECT tomou a decisión de realizar as probas en catro institutos por mor da folga de transportes, e non en Valdoviño como estaba previsto inicialmente. O alumnado terá que esperar á entrega de premios para poder visitar o
xeoparque e realizar unha saída guiada polo territorio.
