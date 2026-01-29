“Alma de Xustiza”, la pieza compuesta por Miguel Brotóns con la que la UDC homenajea a Concepción Arenal en el aniversario de su fallecimiento

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

La Universidade da Coruña (UDC) homenajea, el próximo miércoles 4 de febrero, a las 19:00 horas, en el Salón de Actos del Campus Industrial de Ferrol, a la pensadora, activista y escritora, considerada como la pionera del feminismo y de la justicia social en España, Concepción Arenal (Ferrol, 31 de enero de 1820 – Vigo, 4 de febrero de 1893).

Lo hará con un concierto abierto a toda la comunidad universitaria y público general interesado en el que se podrá escuchar, por primera vez, el Lied “Alma de Xustiza” compuesto para esta ocasión por Miguel Brotóns. La interpretación correrá a cargo de la soprano Patricia Rodríguez y del pianista Alejo Amoedo.

El programa del acto incluye también la interpretación de otros dos Lieder dedicados la otros dos ilustres escritores ferrolanos, Gonzalo Torrente Ballester y Ricardo Carvalho Calero que completan la trilogía compuesta por el catedrático de música y creador Miguel Brotóns.

Con todo, hace falta señalar que antes de la interpretación de esta trilogía tendrá lugar una mesa redonda sobre la figura de Concepción Arenal en la que participarán la escritora Eva Ocampo y la profesora de la Facultad de Ciencias del Trabajo del Campus Industrial de Ferrol, Asunción L. Arranz.

Principios de justicia, igualdad, educación y humanidad

La vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, Ana Ares, define a Miguel Brotóns como “el creador de una extensa producción sinfónica y liederística que dialoga con la palabra de Concepción Arenal desde la sensibilidad musical contemporánea”. Y añade que el compositor y catedrático de música encontró en este proyecto “una manera de devolverle la voz a la autora, de permitir que sus principios – justicia, igualdad, educación, humanidad – resuenen en el presente a través de un lenguaje sonoro, profunda y vibrante”.

A lo largo de su trayectoria, Miguel Brotóns , alicantino-ferrolano, recibió numerosos reconocimientos, entre ellos, el Premio de la Cultura Galicia Ártabra 2018, el Premio de la Música Maestro Gregorio Baudot 2019, el Premio Finalista del VI Concurso de Composición de la FBM de Galicia, la Paleta de Plata Artística SAF 2023 y las insignias de oro y plata de las sociedades musicales Particella y La Amistad de Alacant.

En el ámbito de su obra creativa de carácter ceremonial e institucional, compuso la marcha militar «Leonor de Borbón«, dedicada a la Princesa de Asturias con motivo de su visita a Ferrol el 9 de julio de 2025, a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano como guardiamarina. La obra fue editada por el Ayuntamiento de la ciudad y estrenada, con la aprobación de la Casa Real, en el acto oficial organizado para la ocasión por la Jefatura del Arsenal de Ferrol.

Como compositor ha compuesto obras de encargo para proyectos artísticos, culturales y de investigación como la conmemoración del Día de las Letras Gallegas 2020 por parte del Consello da Cultura de Galicia o el II Curso de Pensamiento Español Contemporáneo Carlos Gurméndez organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y Universidad de A Coruña. Así como para la Comisión Cívica Premio en Defensa de las Libertades “Mártires de la Libertad” de la A. V. de Villafranqueza, la exposición Pintores, Músicos y Poetas en el Club de Prensa 2007 y el V y XII Certamen de Música Diputación de Pontevedra. Obras de encargo editadas e interpretadas como las realizadas también con motivo de la publicación de la ofrenda musical homenaje a la escritora Rosalía de Castro, el Premio de Literatura y Periodismo Camilo José Cela,​ la conmemoración del 50 aniversario del fallecimiento del escritor Gonzalo López Abente, y el concierto homenaje al Premio Nobel de Literatura Camilo José Cela organizado y llevado a cabo en el paraninfo de su Fundación Pública de Iria Flavia. Encargos de obras musicales compuestas, igualmente, como las creadas para la ceremonia de entrega de la Medalla Azorín de la ciudad de Monóvar con motivo del 150 aniversario del nacimiento del escritor,el acto institucional por el 25 aniversario del fallecimiento del escritor Gonzalo Torrente Ballester organizado por el Ayuntamiento de Ferrol y la Xunta de Galicia, y el Congreso Internacional «Vibraciones de Juan Gil-Albert: la fascinación de la constancia» organizado por el IAC Juan Gil-Albert y la Universidad de Alicante a través de su Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti. Sin olvidar el himno de la SAF, la marcha militar dedicada a Gregorio Baudot, o la pieza musical estrenada recientemente con motivo del centenario del edificio del Casino Ferrolano.