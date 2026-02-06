Agenda del sábado, día 7, en la zona norte

Compartir Facebook

LA FRASE DEL DÍA–“ Mantén tus pies en el suelo, pero deja que tu corazón se eleve tan alto como pueda». Arthur Helps

Quedan 328 días para finalizar el año.

Día Mundial de Internet Segura.

La Iglesia Católica celebra la festividad de los Santos Ricardo (rey), Lucas el menor, Angulo, Crisol, Moisés, Juliana y Teodoro.

HORÓSCOPO

–Todos los que han nacido el día 7 de febrero tienen el signo del zodiaco Acuario.

TAL DÍA COMO HOY

–(1876)- Publícase en Ourense o primeiro número da revista satírica O Tío Marcos d’a Portela, primeira publicación periódica íntegramente en galego dirixida por Valentín Lamas Carbajal.

TELÉFONO RECOGIDA DE MUEBLES Y ENSERES DOMÉSTICOS

Urbaser, de lunes a viernes, llamadas , de 8,30 a 14,30, al 981 326 900

EN EL CONCELLO DE FERROL

–A las 16.15 horas el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, asiste al partido de fútbol Racing Club Ferrol- C.D. Lugo. Estadio A Malata.

–A las 19.00 horas alcalde participa en la gala de la novena edición de los Premios Youtubeiras+, en el Teatro Jofre

LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

En Ferrol

—A 16,15 horas el secretario xeral para el Deporte, Roberto García, acompañado de la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, asistirá al partido de la Primeira Federación entre el Racing Club Ferrol y el C. D. Lugo. En el estadio municipal de A Malata (A Malata s/n).

EN LO CULTURAL

En Ferrol

–A las 19.00 horas en teatro Jofre acogerá la gala de entrega de la novena edición de los Premios Youtubeiras+, certamen organizado por los servicios de normalización lingüística de los ayuntamientos de Ames, Carballo, Ferrol, Moaña, Narón, Oleiros, Pontevedra, Rois, Santiago de Compostela y Teo; de las universidades de Santiago, A Coruña y Vigo; y de la Diputación de A Coruña. Las personas y canales ganadores de estos galardones, que tienen como objetivo promocionar el talento en gallego en las redes sociales, se darán a conocer durante una ceremonia de entrega que presentarán Leila Fernández (miembro del canal O faiado pódcast) y Carlos Vieito (integrante del proyecto Exército Mekemeke).

En Narón

–La cantautora gallega Sés ofrecerá, este sábado en el Pazo da Cultura a partir de las 20.00 horas, el concierto donde presentará los temas de su último trabajo discográfico titulado Nadando na Incerteza.

El precio de la entrada para el público en general será de 14 euros.

En Neda

–El concello de Neda cierra este sábado la primera edición de su Ciclo de Teatro Aficionado. Lo hará programando en la Casa de la Cultura, a partir de las 20 horas, “El caso del cadáver asesinado”, una comedia de la compañía ferrolana Teatro del Asteleiro, perteneciente al Grupo Bazán.

En As Pontes

Hoy y mañana a las 17.00 horas, se proyectará en la Casa Dopeso la película “La leyenda de Ochi”, con una duración de 95 minutos y calificación NRM. Al mismo tiempo, durante esta misma fin de semana, se podrá ver también la obra teatral “Hamnet” en la Casa Dopeso, con funciones en horario de tarde y noche.

EN LO DEPORTIVO

–A las 16.15 horas en el estadio municipal de A Malata partido de la Primeira Federación entre el Racing Club Ferrol y el C. D. Lugo.

–En As Pontes, en el Circuito Municipal, comienza el Campeonato Gallego de Karting con las verificaciones administrativas, seguidas de los entrenamientos colectivos. Las carreras Prerookie serán las primeras en disputarse seguidas de los Briefings.

–A las 18.30 horas en el pabellón Maloste (Gernika) encuentro entre el Lointek Gernika y el Baxi Ferrol.

–A las 19.00 horas en el pabellón municipal Alfafar SUMA (Valencia) encuentro entre el Nou Turia y el Valdetires Ferrol.

–En San Sadurniño, II Ruta Turística Igrexafeita, un evento automovilístico que promete combinar la pasión por el motor con la belleza del entorno gallego.

La jornada comenzará en la Parrillada María Queira a las 15.00 horas con la entrega de dorsales a los participantes y con la salida del primer participante a las 16.00 horas. El coste de la inscripción es de 60 € por coche (2 personas).

EN LO SOCIAL Y FESTERO

En Mañón

–Los vecinos de la parroquia de Ribeiras do Sor celebran hoy sábado la fiesta en honor a San Blas. Los actos comenzarán a las 13.00 horas con la misa cantada y la posterior procesión y bendición del pan en la iglesia parroquial. A continuación el dúo Primera Línea animará la sesión vermú y llegada la noche, desde las 22.00 horas, la fiesta en el local social.

LLEGARON LOS CARNAVALES

En Ferrol

–El barrio de Caranza celebra hoy sábado la II fiesta del Entroido que dará comienzo con la sesión vermú a partir de las 13.00 horas en el Colegio La Salle. A las 14.30 horas dará inicio la comida de Entroido que incluirá lacón con grelos, sopa, bebida, postre y café (El precio del menú será de 20 €.). La jornada estará amenizada por Micro Show y el dúo Víctor & Bibiana. Habrá premios a los mejores disfraces y muchos sorteos.

En Ares

–La Agrupación Instrutiva de Caamouco celebra la fiesta pagana del Entroido.

Hoy sábado a las 14.30 horas dará inicio el xantar de Entroido. El precio será de 27€/socios y de 30€/no socios.

A partir de las 17.30 horas comenzará el baile de Entroido amenizado por el solista Roland. También habrá animación de Entroido.

El domingo, día 8, 8 a las 17.00 horas habrá fiesta infantil con Fiestake!

–La Comisión de Fiestas de Cervás organiza el Xantar de Entroido a las 14.30 horas en el C.I.R.S. Los asistentes podrán degustar un menú elaborado para la ocasión a base de sopa, cocido, postre, bebida, café y chupitos.

La comida estará animada por Xilo. El precio del Xantar de Entroido será de 30 euros (adultos) y de 8 euros (niños/as).

En As Pontes

–Este sábado tendrá lugar el Cocido de Antroido en el Local Social de la Asociación Cultural Lembranza da Vila. Los presentes podrán degustar a partir de las 14.30 horas un delicioso menú compuesto de sopa de cocido, lacón, costilla, morro, oreja, chorizos y grelos, acompañado de freixós, orejas, vino, agua, refresco, café y licores.

En Miño

–La Comisión de Festas de Callobre organiza este sábado una jornada gastronómica, centrada en uno de los platos más emblemáticos de la cocina gallega: el cocido. El xantar comenzará a partir de las 14.00 horas, con un menú diseñado para la ocasión con cocido completo que incluye: lacón, costilla, panceta, oreja, morro, chorizo, garbanzos, grelos, patatas, pan, vino, agua, postre y café. La jornada estará amenizada por la actuación musical de Alex.

En Mugardos

–Tendrá lugar este sábado en el S.A.P.G. O Seixo de Mugardos una amena cena de carnaval a las 21.30 horas donde los asistentes podrán tomar un menú a base de sopa de cocido, cocido completo (lacón, costilla, tocino, oreja, morro, chorizos, patatas y grelos), postre (orejas y freixos), café y vino tinto, gaseosa, agua y refrescos.

La animación musical en directo estará a cargo de Jorge Latino.

En Valdoviño

–La Comisión de Fiestas de Sequeiro organiza esta comida de carnaval, este sábado a las 14.30 horas en el Restaurante Casa Becerra (Narón), donde los comensales podrán tomar un cocido gallego completo y disfrutar con la música en directo. Habrá rifas y premio al mejor disfraz

El menú que se servirá será a base de sopa de cocido, cocido completo, queso con membrillo, orejas y freixos de postre, vino mencia, agua, refrescos, café y chupitos.

El precio será de 40 euros adultos y de 15 euros niños/as.

EXPOSICIONES

–En la sala Carlos III de Exponav exposición “Galicia, una escuela”, un homenaje a todo el personal docente y al estudiantado que, desde su nacimiento, formó parte de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSAC) de la Universidade da Coruña (UDC). Se podrá visitar, de manera totalmente gratuita, hasta el próximo 22 de febrero, de martes a viernes, de 10:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, los sábados, de 10:00 a 19:00 horas, y los domingos, de 10:30 a 14:30 horas.

–En el Museo Naval (Herrerías) de Ferrol muestra colectiva de diferentes autores compuesta por un total de 28 cuadros de gran calidad artística, todos ellos pinturas de técnica óleo sobre lienzo y de temática marítima.

La Exposición titulada Marinas, corresponde a la valiosa Colección Pictórica particular del empresario gallego natural de Marín y residente en Laxe (Costa da Morte) José Manuel Pato González, delegado en Galicia de la Real Liga Naval Española. Incluye pinturas de autores muy prestigiosos como entre otros José Manuel Fonfría, Rosa Pereda, Espino, Roberto Bertaggia, Cortés o el noruego Amaldus Nielsen.

La muestra está abierta hasta el próximo 12 de abril, en los horarios habituales, de martes a viernes, de 9.30 a 13.30h; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30h.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición colectiva de fotografía «Silencio» del Grupo Bazán La muestra reúne 27 fotografías de 11 autores: Alejandro Martínez, Ángel Casas, Carlos Cruz, Chus Villamar, Eva Vázquez, Fer Cendán, Fran Suárez, Miguel Llano, Mónica Lorenzo, Pablo Mauriz y Ricardo Salgado. Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

–La Sala de Exposiciones del Centro Cultural Universitario del Campus Industrial de Ferrol acoge la muestra “Las primeras profesoras de la UCM”, una propuesta divulgativa que quiere recordar a las primeras mujeres en incorporarse a la carrera docente e investigadora en la que es la universidad pública más antigua de Madrid. La exposición se compone de 47 paneles y podrá visitarse, de manera totalmente gratuita, hasta el 20 de febrero (de lunes a viernes, de 10:00 a 20:00 horas).

-La Casa de la Cultura de Valdoviño acoge la exposición del XIX Premio Internacional Jesús Núñez de Arte Gráfico 2024. Con entrada libre, podrá visitarse hasta el 20 de febrero de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas. La muestra está conformada por una selección de los trabajos presentados al concurso que promueve la Diputación de A Coruña en reconocimiento a la amplia trayectoria del artista Jesús Núñez. Entre otros, la serigrafía «A la deriva II», del compostelano José Andrés Santiago, ganadora de la XIX edición, así como «Nómadas en el país de las tentaciones», de Manuel Moreno, y «S/T (at lunchtime)» de Claudia Regueiro Puigdevall, a las que el jurado concedió dos accésits.