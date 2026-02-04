La Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol reunió en su II Encuentro con Empresas a cerca de 20 firmas con fuerte presencia en Galicia

La Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF) reunió, este miércoles 4 de febrero, entre las 9:30 y las 14:00 horas, a cerca de 20 firmas con fuerte presencia en Galicia en su II Encuentro con Empresas. Una iniciativa que se presenta, un año más, como un espacio idóneo para conocer cuáles son los perfiles profesionales más demandados por las empresas del sector, así como para ser entrevistado o entrevistada y optar a una bolsa de prácticas o mismo la una vacante.

En este II Encuentro con Empresas, coordinado por el subdirector Prácticas, Empleo y Movilidad de la Escuela, Marco Campo, participaron, con su respectivo stand, las firmas Abance, Ghenova, Accenture, Cándido Hermida, Acebrón, Grupo Intaf, Applus+, GT Artabria, Arce Clima, Navantia, Aires Naval e Industrial, Segula Technologies, Cofrico, Septentriotech, DETEGASA, Tecdesoft, Gabadi, Techno Pro Hispania y Gauzón Ibérica.

A mayores, el programa del evento incluyó dos conferencias, la primera titulada “Ferramentas e Procesos de Deseño Avanzados na Enxeñaría de Navantia”, impartida por el responsable de Procesos y Herramienta Avanzadas de Diseño en Navantia, José Luis Ruíz Herrer, y segunda “Emprego UDC ao voso servizo” de la mano del personal de la Unidad de Empleo, dependiente de la Vicerreitoría de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidade da Coruña (UDC).