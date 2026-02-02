La «Cristóbal Colón» y el «Castilla» junto con la fuerza anfibia de Turquía, zarparon para unirse al ‘Steadfast Dart 26’ OTAN

Compartir Facebook

La Fragata `Cristóbal Colón´ y el Buque de Asalto Anfibio (BAA) ‘Castilla‘ (L-52) y, junto con la fuerza anfibia de Turquía, cuyo buque de mando es el TGC Anadolu, han zarpado este domingo, día 1 de febrero, desde la base de Rota, en Cádiz, para unirse al ejercicio ‘Steadfast Dart-26′ de la Alianza.

La fragata «Cristóbal Colón» era esperada este lunes en el Arsenal de Ferrol con el fin de receger algunos miembros de la dotación y continuar rumbo al norte europeo.

Esta es la actividad de adiestramiento operativo más importante de la Fuerza de Reacción Aliada (ARF, por sus siglas en inglés) en este año, y su fase principal se desarrolla, fundamentalmente, en aguas del Báltico y en Alemania

En el BAA ‘Castilla’ está embarcado el Cuartel General del Componente Marítimo de la ARF, liderado por España. Desde julio de 2025 hasta julio de 2026, el Spanish Maritime Forces Headquarters (SPMARFOR), bajo el mando del vicealmirante Juan Bautista Pérez Puig, está designado para actuar como Mando del componente marítimo (MCC) de la ARF de la OTAN. Este cuartel general está encuadrado dentro de la Flota de la Armada y, durante este tiempo, asume el liderazgo de las fuerzas navales aliadas para actuar cuando y donde sea necesario en caso de crisis o contingencia.

De este modo, durante en Steadfast Dart 26, el buque de Asalto Anfibio `Castilla´ estará al mando de todas las unidades que participan en el entorno marítimo: fragatas, cazaminas, aviones de patrulla marítima, helicópteros, vehículos no tripulados y la fuerza anfibia. Por tanto, será responsable de todas las operaciones en la mar, así como de la integración con otros mandos componentes de la OTAN que participan en el ejercicio.

España, además de contribuir con el SPMARFOR, en el buque de asalto `Castilla´, y con la fragata de la clase F100 `Cristobal Colón´, también incluirá en unos días a la fragata `Almirante Juan de Borbón´ y al buque de aprovisionamiento de combate (BAC) ‘Patiño’, ambos integrados en la Agrupación Naval Permanente (SNMG1, por sus siglas en inglés) de la OTAN, que actualmente está liderada por el contralmirante español Joaquín Ruiz Escagedo.

Ejercicio Steadfast Dart 26: participación de la Armada

Como parte del adiestramiento periódico de la Fuerza de Reacción Rápida (ARF, por sus siglas en inglés) de la OTAN, el ejercicio ‘Steadfast Dart 26’ se va a desarrollar en Alemania. Aproximadamente, 10.000 militares de 11 países —incluyendo unidades de la ARF de Italia, Grecia, Alemania, Chequia, España, Lituania, Bulgaria y Turquía, con el apoyo adicional de Francia, Estonia, Países Bajos, Polonia, Bélgica y el Reino Unido— participarán en el ejercicio más visible e importante de la OTAN en este 2026, cuyo principal objetivo es demostrar la capacidad de desplegar rápidamente y converger en tiempo y espacio con el resto de Fuerzas del ARF.

Por parte de España, participan cerca de 1500 militares de las Fuerzas Armadas de España —bajo control operativo del Comandante del Mando de Operaciones (CMOPS)—, que ya han comenzado la proyección y despliegue por mar, tierra y aire, de manera progresiva, hacia el país alemán.

En cuanto a la parte marítima, se desarrollará en aguas de las costas alemanas del Mar Báltico y Mar del Norte. Participan en torno a 15 buques, tanto españoles como de países aliados. Además, participarán fuerzas anfibias, aviones de patrulla marítima, helicópteros y drones.

Steadfast Dart-26 supone la mayor participación de la Armada en un ejercicio OTAN durante el 2026, tanto por entidad como por ambición. Supone una excelente oportunidad para elevar el nivel de adiestramiento, fomentar la interoperabilidad e incrementar la cohesión entre países aliados. Con todo, una actividad clave para disponer de fuerzas preparadas, alistadas y capacitadas para actuar cuando y donde sea necesario en caso de crisis o contingencia.