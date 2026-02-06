La prueba ciclista O Gran Camiño volverá a ser en abril el «gran escaparate internacional» de Galicia

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, y el secretario xeral para o Deporte, Roberto García, han participado este viernes en la presentación de la ruta completa de la quinta edición de O Gran Camiño, la prueba ciclista que volverá a recorrer este año las cuatro provincias para continuar siendo el «gran escaparate internacional» de Galicia.

Será entre el 14 y el 18 de abril, en su primera edición en primavera y la quinta de su historia, cuando el pelotón internacional de O Gran Camiño recorra la Comunidad para «proyectar la marca Galicia Calidade al mundo a través del ciclismo».

En su intervención en el acto, Diego Calvo ha destacado el «impacto mediático» de las retransmisiones televisivas de la prueba en distintos países, lo que supone «una herramienta clave para la promoción turística de Galicia«. El responsable de Deportes también ha puesto en valor que con esta prueba «queda acreditado como la unión entre el deporte y el turismo contribuye a generar importantes beneficios económicos en los ayuntamientos por los que discurre, actuando como motor para la dinamización tanto económica cómo turística de la comunidad».

Diego Calvo ha incidido en que el seguimiento de las etapas permite, además de disfrutar de este deporte, «dar a conocer en todo el mundo los paisajes, el patrimonio y la identidad cultural de Galicia a millares de espectadores». Además, O Gran Camiño «también demuestra cada año que Galicia es un territorio privilegiado para la práctica deportiva y un destino idóneo para el ciclismo, toda vez que se trata de una prueba profesional de alto nivel consolidada en el calendario europeo del ciclismo y con la participación de grandes equipos internacionales«.

RECORRIDO

La quinta edición de O Gran Camiño arrancará el 14 de abril con una CRI en la ciudad de A Coruña. Serán 14,8 kilómetros de crono llana con inicio y meta en la emblemática Torre de Hércules.

Al día siguiente, será el turno de la provincia de Lugo, en la que O Gran Camiño explorará dos nuevos territorios para a prueba: A Terra Chá y A Mariña. Serán algo más de 158 kilómetros con arranque en Vilalba y meta en Barreiros, en los que el pelotón afrontará un desnivel de 2.130 metros y subirá dos altos de tercera categoría: A Gañidoira y Noceda, pasando por los municipios de Muras, Ourol, Viveiro, Xove, Burela, Foz y Ribadeo.

El jueves 16 de abril, la prueba se desplazará a la provincia de A Coruña, con un recorrido de 173 kilómetros y 2.453 metros de desnivel acumulado entre Carballo y Padrón.

Los ciclistas rodarán, además de por estas dos localidades, por Santa Comba y Outes, antes de acercarse a la fachada atlantica por Noia, Porto do Son, Ribeira, A Pobra do Caramiñal, Boiro y Rianxo, desde donde seguirán a Rois para concluir en Padrón. A su paso, subirán los altos de Campelo (3ª), A Muralla (2ª) y Formarís (3ª).

La etapa reina en esta ocasión será para la provincia de Ourense, con una durísima jornada entre Xinzo de Limia y Xunqueira de Espadanedo, que incluirá un ascenso al Alto do Rodicio (3ª) y dos subidas al Alto de Meda, de primera categoría, donde estará, además, la meta.

Por el camino de sus 155,5 kilómetros -con 3.103 metros de desnivel acumulado–, el pelotón pasará también por Allariz, Celanova, Ourense y Maceda.

El broche final de la quinta edición de OGC lo pondrá la provincia de Pontevedra, con una etapa interior de 170 kilómetros entre As Neves y A Guarda, con una meta en alto que promete espectáculo hasta el último minuto.

El pelotón pasará en este caso, además de los de salida y llegada, por los municipios de Arbo, Ponteareas, Salvaterra de Miño, Tui y Tomiño y realizará una doble subida al Alto da Portela (2ª) para finalizar en el Monte de Santa Trega (2ª).