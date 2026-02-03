La «Álvaro de Bazán» se integra en el Grupo de Combate Aeronaval francés del portaaviones ‘Charles de Gaulle’

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

La fragata ‘Álvaro de Bazán’ se ha integrado en el Grupo de Combate Aeronaval francés del portaaviones ‘Charles de Gaulle’ (R-91), que realizará este despliegue en los próximos meses.

El buque de la Armada navegará en este despliegue hasta el próximo 18 de febrero, bajo control operativo del Mando de Operaciones. Como actividad más destacada, tiene previsto participar en el ejercicio multidominio francés de alta intensidad ‘Orión 26’, que transcurrirá por aguas del golfo de Vizcaya.

Esta actividad operativa del escolta español, bajo mando del capitán de fragata Álvaro Zaragoza Ruiz y con una dotación de 205 marinos, es una muestra del compromiso de España con la disuasión y defensa de la Alianza Atlántica en la mar, del nivel de adiestramiento y de la capacidad de interoperabilidad de sus sistemas y procedimientos con los de otras marinas amigas y aliadas.

La agrupación se encontrará en aguas del Mediterráneo, para comenzar juntos la navegación hacia el Atlántico y en demanda del Cantábrico. En cuanto a su composición, además de la fragata española, cuenta con varias fragatas francesas, una italiana, una holandesa y una marroquí, entre otras unidades navales. En este contexto, la ‘Álvaro de Bazán’ aportará sus múltiples capacidades operativas para contribuir a la seguridad, vigilancia y disuasión marítimas en aguas de interés nacional y de la OTAN.

Antes de la integración del buque en este grupo de combate, y como punto de partida a su ciclo operativo, la Fragata `Álvaro de Bazán´ ha tenido un período de mantenimiento programado en los astilleros de Navantia (Ferrol), además de realizar diferentes actividades de adiestramiento individual y colectivo en la mar. De todas estas actividades previas, cabe destacar su participación en el ejercicio MAR-26, liderado por la 41ª Escuadrilla de Escoltas, que ha tenido lugar en aguas del golfo de Cádiz y mar de Alborán.

La fragata ‘Álvaro de Bazán’ (F-101)

La fragata F-101 ‘Álvaro de Bazán’ es la primera de su serie y la que da nombre a la clase. Construida en la factoría ferrolana del astillero de Navantia, fue puesta a flote en octubre de 2000 y entregada a la Armada en septiembre de 2002. Este buque está especialmente diseñado para la defensa antiaérea y cuenta con el Sistema de Combate AEGIS, que la convierten en uno de los escoltas más capaces de Europa.

Tiene su base en el Arsenal de Ferrol y pertenece a la 31ª Escuadrilla de Buques Superficie, que está al mando del capitán de navío Jesús González-Cela Franco.