El Jefe de Apoyo Logístico de la Armada efectuó su primera visita al Arsenal de Ferrol

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

En la jornada de este miércoles, día 4 de febrero, el Almirante Jefe de Apoyo Logístico de la Armada (AJAL), almirante Ignacio Céspedes Camacho, realizó su primera visita oficial al Arsenal de Ferrol

A las 9:00 hor efectuó su llegada al Arsenal, donde fue recibido por el VA Vicente Rubio Bolívar y se le recibió con los honores de ordenanza correspondientes en la explanada del Edificio “Sala de Armas” y efectuó su saludo a los Jefes de Jefatura del Arsenal.

La jornada continuó con una exposición sobre los principales retos que afronta el Arsenal y una visita a las instalaciones del Arsenal de Ferrol incluyendo el nuevo Edificio 31 Escuadrilla, Puerto Chico, Dique de la Campana y Edificio Comandancia para finalizar con la Firma en el libro de honor en el despacho del Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol

Posteriormente se realizó un traslado para visitar otras dependencias del ámbito del apoyo logístico tales como la Factoría de Subsistencias, la estación de suministro de Combustibles del Vispón, y los polvorines de Mougá.

Acerca del Arsenal de Ferrol

El Arsenal de Ferrol es la principal base de apoyo logístico para buques e instalaciones de la Armada en el área geográfica que se extiende entre las fronteras del este de Francia y norte de Portugal con España. Ejecuta así, todas las actividades de Apoyo Logístico en el entorno geográfico referido, especialmente las tareas de apoyo a la Fuerza e Instalaciones Navales. Desarrolla esta misión, proporcionando los apoyos necesarios a las unidades desplegadas en zona de operaciones.

Asimismo, lleva a cabo funciones de inspección de construcciones navales, de modernización de unidades, mantenimiento y aprovisionamiento de la Fuerza y de la infraestructura e instalaciones de su ámbito, el transporte la administración y gestión de los recursos financieros puestos a su disposición, la prevención de riesgos laborales, y el apoyo sanitario, todo ello dentro de su entorno geográfico.

El Almirante Ignacio Céspedes Camacho

El almirante Céspedes Camacho, Almirante Jefe de Apoyo Logístico ingresó en la Escuela Naval en el año 1982 , recibiendo el despacho de alférez de navío en el año 1987.

De CF mandó en Ferrol la fragata «Juan de Borbón» y de CN fue el COCEVACO , Comandante del Centro de Evaluación para el Combate en Rota

Ascendido a contralmirante desempeñó el puesto de comandante del Grupo Anfibio y de Proyección de la Flota. El día 5 de octubre 2022, fue nombrado por Real Decreto como Vicealmirantes del Cuerpo General de la Armada. Fue comandante de la GRUFLOT,

Antes de tomar posesión como nuevo AJAL , el 4 de setiembre de 2025, fue Jefe de Estado Mayor del HQ JFC Norfolk, máxima autoridad española (ESP-Senior) destinado en el HQ Norfolk, en Virginia, EE.UU.

Está en posesión de la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, de la Gran Cruz del Mérito Naval con Distintivo Blanco, siete Cruces del Mérito Naval con Distintivo Blanco, una Cruz del Mérito Militar con Distintivo Blanco, una Cruz del Mérito Aeronáutico con Distintivo Blanco y diversas condecoraciones de Organismos Internacionales.