«Afundación inicia en Ferrol una nueva edición del programa «Profundizando en las emociones»

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

La iniciativa nace del deseo de las personas participantes en «Conociendo las emociones» de profundizar en este ámbito y tras testarse en sus 5 ediciones sucesivas la capacidad del programa para mejorar las competencias emocionales y el bienestar.

«Profundizando en las emociones» inicia una nueva edición en el Espazo+60 de Ferrol, que se desarrollará hasta el próximo 30 de marzo. La iniciativa está dirigida a personas que han participado en el programa de iniciación en este ámbito «Conociendo las emociones» y surge de su deseo de seguir avanzando en el proceso de mejora de sus competencias emocionales y de adquisición de herramientas que promuevan su bienestar emocional.

Esta nueva propuesta, que ha sido codiseñada con las facilitadoras del programa, se estructura en 8 sesiones y sus contenidos tienen un carácter flexible, de modo que pueden variar en función de los intereses del grupo.

Además de ser un recordatorio sobre lo que se ha tratado en el primer programa, se abordan emociones y sentimientos más complejos como la culpa, la ansiedad, la soledad, el miedo, la autoestima o la comunicación, entre otras. Las personas participantes eligen dónde poner el foco y qué priorizar, tomando como base situaciones concretas del día a día para trabajar sobre ellas.

LOS BENEFICIOS DEL PROGRAMA

Las habilidades y competencias emocionales adquieren un papel fundamental en el proceso de envejecimiento en el que los desafíos físicos, emocionales y sociales suelen intensificarse, por ejemplo, con la aparición de enfermedades, la pérdida de seres queridos o los cambios de entorno. Así lo corroboran los resultados de los distintos programas de bienestar emocional desarrollados por Afundación y Matia Instituto «Profundizando en las emociones», «Conociendo las emociones», «El camino del duelo» y los eventos comunitarios que se organizan en torno a estos contenidos en los Espazos +60 y en la red de entidades colaboradoras que se han sumado a este proyecto en el último año.

«Profundizando en las emociones» está basado en los resultados de la investigación realizada por Afundación y Matia Instituto, fundación de referencia en España en la materia y con más de 20 años de trayectoria, con las personas participantes en «Conociendo las emociones», que ha sido codiseñado con personas mayores, testeado, validado e implementado en cinco ediciones sucesivas en las que han participado ya 1200 personas.

Los resultados obtenidos hasta ahora evidencian que el programa ha permitido la mejora del bienestar y la adquisición de competencias emocionales de las personas participantes. Así, muestran que 9 de cada 10 personas han obtenido beneficios en alguna dimensión, mejorando su conciencia emocional, su comprensión de las emociones, su regulación o su nivel de bienestar.

Además de esto, las personas participantes relatan que han mejorado en sus relaciones con ellos mismos y con los demás, gracias a la adquisición y desarrollo de habilidades y competencias como la escucha activa, la comunicación asertiva o aprender a poner límites. También se observa un resultado significativo en la salud percibida, de manera que las personas valoran mejor su estado de salud al finalizar el programa.

«Los distintos programas de bienestar emocional permiten a las personas participantes fortalecer sus recursos personales y compartir experiencias que les ayudan a afrontar las situaciones cotidianas, entender sus reacciones, tomar alternativas para regularse y cuidar los vínculos afectivos, y así lo subrayan tras finalizar las sesiones», destaca Sabela Couceiro, coordinadora del área de Mayores de Afundación.

Tras la exitosa experiencia con personas socias de los 11 espazos +60 Afundación, los programas se han extendido desde 2024 a 47 centros de distintas entidades que trabajan también en el ámbito de las personas mayores en localidades de las cuatro provincias y en Madrid. El objetivo es compartir aprendizajes y generar una red de entidades sociales del ámbito del envejecimiento activo y saludable con interés en trabajar la mejora del bienestar emocional a medida que envejecemos.