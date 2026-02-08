Exponav organiza talleres infantiles de Carnaval y una visita guiada

Compartir Facebook

Hasta el día 22 está abierta en la sala Carlos III la exposición dedicada al 50o aniversario de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña.

Los niños de entre 6 y 11 años de edad tienen la oportunidad de participar este mes en los dos talleres de Carnaval que se organizan en el Museo de la Construcción Naval. “Entroido en Río” y “Faros, os vixías do mar” son los títulos de las actividades que se llevarán a cabo, respectivamente, los días 17 y 18 de febrero, la primera de 10:30 a 13:30 y la segunda de 11:30 a 13:30.

El primer taller ofrece una proyección de cine y una clase práctica de elaboración de máscaras de Carnaval, mientras que el segundo incluye una visita por la sección de faros y una tarea relacionada.

Las inscripciones para los socios y socias del club infantil Cormonav se abren el martes 10, mientras que el resto de público podrá apuntarse del 11 al 15 de febrero, en ambos casos a través del teléfono 981 359 682 o del correo electrónico talleresexponav@gmail.com.

Por otra parte, coincidiendo con el fin de semana previo a las vacaciones de Carnaval, el sábado 14 a las 12:00 tendrá lugar la primera visita guiada gratuita del mes al museo. Las personas interesadas en participar pueden hacerlo enviando un correo a exponav@exponav.org o llamando al teléfono 981 359 682.

El día 28 habrá una nueva oportunidad de realizar un recorrido guiado gratuito por el edificio de Herrerías.

