PSOE Ferrol abre un ciclo de debate sobre o futuro do litoral da cidade e a protección das alamedas históricas

A profesora María José Leira analizará no primeiro encontro, este martes ás 19.30 horas no Ateneo Ferrolán, o impacto do proxecto “Abrir Ferrol ao mar” sobre o patrimonio verde da cidade. A bióloga é autora do libro “As alamedas ilustradas de Ferrol”, unha obra de referencia sobre o valor histórico, ambiental e patrimonial sobre os espazos verdes do casco urbano.
O PSOE de Ferrol organiza un novo encontro dentro do seu ciclo de debates para reflexionar sobre o modelo de cidade e os grandes proxectos urbanísticos que marcarán o seu futuro. A primeira cita terá lugar o martes 10 de febreiro, ás 19.30 horas, no Ateneo Ferrolán, con entrada libre.
Baixo o título “Abrir Ferrol ao mar afecta ás alamedas históricas. ¿Ten o proxecto a calidade que a situación require?”, o acto contará coa participación de María José Leira, mestra, bióloga e autora do libro “As Alamedas Ilustradas de Ferrol”, unha obra de referencia sobre o valor histórico, ambiental e patrimonial destes espazos verdes da cidade.
Durante o encontro analizarase o impacto que o proxecto “Abrir Ferrol ao mar” pode ter sobre as alamedas históricas, así como a necesidade de que as actuacións urbanísticas conten coa calidade técnica e o respecto ao patrimonio que unha cidade como Ferrol require.
Necesidade de debates rigorosos
Desde o PSOE de Ferrol sublíñase a importancia de promover debates rigorosos e fundamentados, que permitan avaliar con criterios técnicos e históricos as intervencións previstas no ámbito litoral e urbano da cidade.
Este ciclo de encontros busca contribuír a unha reflexión seria sobre o desenvolvemento urbano de Ferrol, a protección do seu patrimonio natural e histórico e a definición dun modelo de cidade sostible e coherente coa súa identidade.