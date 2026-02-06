Más de 200 incidencias en Galicia, con árboles caídos, carreteras inundadas y bajos anegados

Tui y Salvaterra se suman a Ribadavia y A Peroxa como puntos en nivel rojo por la crecida de los ríos.
El 112 Galicia registró durante este pasado jueves un total de 213 incidencias, la mayoría de ellas relacionadas con la caída de árboles y objetos en las vías y la provincia más afectada sigue siendo la de Pontevedra.
Así, desde las 00.00 horas de este jueves, las intervenciones registradas tienen que ver, mayoritariamente, con la caída de árboles (44), objetos en las vías (17) y cables (9). También se registraron inundaciones de carreteras o con bolsas de agua (22), desprendimiento de tierra y piedras (17), inundaciones en viviendas y bajos (10), socavones (10) y derrumbes (4).
Las condiciones climáticas también influyeron, en algunos casos, en los accidentes de tráfico, que suman 41. En 28 de ellos no se registraron heridos, en 11 hubo herido y en dos las personas implicadas necesitaron ayuda de los bomberos.
Las provincias más afectadas son la de Pontevedra (82), seguida de la de Ourense (55), A Coruña (47) y, finalmente, Lugo con 29 incidencias registradas.
Entre los ayuntamientos con mayor número de intervenciones, destacan A Estrada (9), Ourense (9), Vigo (7), Santiago (6), Lugo (5), Moaña (5), Mos (5), Cambados (4), O Carballiño (4), A Coruña (4), Redondela (4), San Cibrao das Viñas (4) y Tui (4).
La central de emergencias remarca que ninguna incidencia tuvo consecuencias graves para las personas, pero el temporal ocasionó daños en viviendas de los ayuntamientos ourensanos de Barbadás, Beariz, Rairiz de Veiga y Ribadavia, así como en Moaña, debido a la acumulación de agua en los bajos de los inmuebles.
Las fuertes lluvias y las mareas vivas también obligaron a cortar durante esta jornada la autovía PO-11, que une Pontevedra y Marín, así como un tramo de la PO-12.
En Vigo, tras la reunión del Centro de Coordinación Municipal (CECOPAL), el Ayuntamiento ha informado de la señalización de los paseos de las playas de O Vao y Samil, para informar a la gente de la recomendación de evitar actividades en esas zonas.
Asimismo, los parques de Castrelos, O Castro, A Riouxa y Samil han permanecido cerrados como medida preventiva y el gobierno local ha hecho un llamamiento a la prudencia, solicitando a los ciudadanos que respeten las advertencias e indicaciones. Tampoco se permite el acceso a los cementerios municipales.
Por otra parte, el mal tiempo ha condicionado el funcionamiento del transporte de ría durante toda la jornada, y gran parte de los servicios entre Vigo y los puertos de Cangas y Moaña han tenido que ser suspendidos en esta jornada.
El plan Inungal de la Xunta mantiene bajo vigilancia una veintena de ríos en Galicia.
La crecida de los ríos se mantiene en Galicia tras las precipitaciones de las últimas horas y, en la demarcación de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS), ya son cuatro los puntos que han alcanzado el nivel rojo: A Peroxa y Salvaterra (río Miño), Ribadavia (río Avia-Miño) y Tui (río Louro).
Según los datos actualizados por la CHMS en la mañana de este viernes, el punto de control del Miño en A Peroxa (Ourense) registra una altura de 7,35 metros, aunque la tendencia es que vaya decreciendo. En el caso de Salvaterra (Pontevedra), el punto de control marca una altura de 10,19 metros, también con tendencia a la baja.
En Ribadavia (Ourense), el río Avia ha alcanzado los 4,63 metros en la confluencia con el Miño (con tendencia a bajar en las próximas horas), y en Tui (Pontevedra), el río Louro ha llegado a 2,46 metros (con tendencia a mantenerse sin cambios).
Por otra parte, se mantienen en nivel naranja una decena de puntos de control, como los situados en Ribadavia (río Avia), Baños de Molgas y Arnoia (río Arnoia), Bande y Xinzo (río Limia), Ourense y Lugo (río Miño), Barco de Valdeorras (río Sil) y Salvaterra (río Tea).
En el caso de los embalses, son varios los que están a más del 90% de su capacidad: Os Peares-Carballedo, Belesar-O Saviñao, Montefurado-Quiroga, Santo Estevo-Nogueira de Ramuín, Peñarrubia-Rubiá, Sequeiros-Ribas de Sil, o San Pedro-Pantón, entre otros.
Además, están desaguando varias presas: San Martiño-Quiroga (780,99 metros cúbicos por segundo), Os Peares (167,22 metros cúbicos), Bao-O Bolo (110,73 metros cúbicos) o Velle-Ourense (2.267,73 metros cúbicos por segundo).
PLAN INUNGAL
Por su parte, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior mantiene activo el Plan Inungal en fase de pre-emergencia, con más de una veintena de ríos en seguimiento en toda Galicia.
Se trata de los ríos Mero (Cambre), Xubia (Ferrol), Sar (Ames), Barcés (Abegondo), Grande (Vimianzo), Tambre (Oroso y Trazo), Mandeo (Coirós y Betanzos), Miño (A Pobra do Caramiñal) y Cabeiro-Tambre (Oroso), en la provincia de A Coruña.
En la provincia de Pontevedra, están bajo vigilancia Lérez (Pontevedra), Louro (Tui), Tea (Salvaterra de Miño), Gallo Umia (Cuntis), Verdugo (Pontecaldelas), y Cabeiro (Redondela); en la de Ourense, el Miño (A Peroxa, Ourense y Salvaterra), Avia (Ribadavia) Arnoia (Baños de Molgas y Arnoia), Limia (Bande), Limia (Xinzo de Limia), Sil (O Barco de Valdeorras), y Támega (Castrelo do Val y Oímbra); y en la provincia de Lugo, el río Miño.