El Patronato Concepción Arenal inauguró un local de atenciòn a migrantes

En la tarde de este miércoles, día 4 de febrero, el Patronato Concepción Arenal celebró el acto conmemorativo del aniversario de Concepción Arenal coincidente con la inauguración de un local de atención a personas migrantes en el ayuntamiento de Ferrol.

El nuevo local de esta entidad social, renovado en sus 150 metros cuadrados. tiene como objetivo fortalecer la acogida, el acompañamiento y la integración social de las personas migrantes en nuestra comunidad, y sirve como desahogo, como señaló la presidenta, «para poder atender muchas de las necesidades del Patronato, toda vez que la sede la de la calle de la Iglesia, se queda pequeña».

Al acto asistieron la nueva presidenta del Patronato, Maite Casanova, y miembros de la junta directiva; el obispo de la diócesis, Fernando García Cadiñanos; la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros; y la edil de Política Social e Inclusión, Rosa Martínez Beceiro.

Martina Aneiros recordó “los retos y dificultades que tienen que afrontar las personas migrantes y, más concretamente, las mujeres migrantes que sufren una situación de vulnerabilidad por partida doble”.

La representante autonómica destacó la implicación y el compromiso de esta entidad social que viene percibiendo diferentes ayudas económicas de la Xunta de Galicia para desarrollar programas relacionados tanto con la atención a personas migrantes, con la inclusión social así como con la conciliación, prestando siempre un servicio destacado a las mujeres en situación de vulnerabilidad. “Con estas nuevas instalaciones, la entidad va a contribuir a la inclusión de los migrantes, facilitándoles el acceso a un proyecto de vida y la nuevas oportunidades de futuro”, destacó Aneiros.