La Deputación de A Coruña espera tener su sede en Ferrol en 2027

La Deputación de A Coruña continúa con el proceso de selección de un inmueble en el centro de Ferrol que se pueda adaptar a sus características. Este proceso, según reconocía este jueves su presidente Valentín González Formoso, está en un proceso de licitación pública.

En la actualidad recibieron cinco ofertas de posible sede “e están sendo valoradas polos técnicos”, aunque ya anticipaba que cuando se adquiera una de estas cinco ofertas “se licitarán as obras de rehabilitación.”

La Deputación de A Coruña espera acortar al máximo todos los plazos para tener su sede en la ciudad naval, aunque ya anticipaba que, muy probablemente, su inauguración no se iba a producir hasta el 2027.

Proyectos en la ciudad de la Deputación

Otros proyectos que tiene en marcha la Deputación de A Coruña en la ciudad son la reforma de la plaza Ferrándiz o la recuperación de las baterías de costa.

En el caso de la plaza Ferrándiz las obras no han podido comenzar por el momento debido a las inclemencias meteorológicas de estas últimas semanas “que están retrasando todo”, esperando que puedan hacerlo en el mes de marzo “xa máis próximo a primaveira.”

En referencia a las baterías de costa, su apuesta era “poñer en valor” estos espacios a nivel temático, como es el de Monte Ventoso, en el que habrá una mejora de los accesos ya existentes o un aparcamiento disuasorio.