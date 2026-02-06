A Confraría de Pescadores de Ferrol convoca o I Concurso de Debuxo da IV Festa do Marisco

Poderán participar escolares de Ferrolterra, con idades comprendidas entre os 3 e os 18 anos. Os beneficios obtidos da venda se donarán á Cofradía da Soledad, que porta imaxes veneradas polas xentes do mar.
A Confraría de Pescadores de Ferrol abre este 6 de febreiro, a convocatoria para participar no I Concurso de Debuxo da IV Festa do Marisco, dirixido a escolares de idades comprendidas entre os 3 e os 18 anos (ambos incluidos). O concurso consistirá en deseñar a nova camiseta deste evento, a cal poñerase á venda durante a os días de celebración da Festa (do 27 de marzo ó 5 de abril de 2026).
Os beneficios obtidos da venda serán destinados á Cofradía da Soledad, que porta as imaxes do Cristo dos Navegantes e da Virxe do Socorro, ambas veneradas polas xentes do mar.
Os nen@s interesados en participar teñen de prazo ata o 26 de febreiro ás 13:30 horas para presentar os seus deseños, que deberán estar relacionados co traballo do sector mariñeiro, reflictindo o esforzo, orgullo e satisfacción das súas xentes. Só se poderá presentar un único deseño da camiseta.
A entrega dos debuxos realizarase nas oficinas da Confraría de Pescadores de Ferrol (situada no Porto de Ferrol, xunto á Lonxa) de luns a venres, en horario de 9:30 a 13:30 horas.
Participar é moi sinxelo. Tan só haberá que entrar neste enlace https://drive.google.com/drive/folders/12bZrMCCKhaSVQYsOJ9ZYXlq8W9b_EoNf que estará visible nas redes sociais da Confraría (Facebook e Instagram), e descargar aplantilla sobre a que se realizará o debuxo.
Haberá un único gañador, cuxo premio será ver plasmado o seu deseño na camiseta conmemorativa da IV Festa do Marisco, ademáis doutros grandes premios aínda sen desvelar.
O xurado estará composto por 5 membros da Comisión de Festas da IV Festa do Marisco, que valorarán especialmente a orixinalidade e creatividade da proposta, ademáis da súa relación coa temática sinalada anteriormente.