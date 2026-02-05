Las crecidas inundan riberas fluviales en la provincia de Ourense, con A Peroxa y Ribadavia en nivel rojo

La demarcación Miño-Sil recogió en 10 días unos 270 litros por metro cuadrado, «el doble» de lluvia que en un mes de enero completo.

La acumulación de lluvias de los últimos días ha provocado la crecida del caudal de numerosos ríos en Galicia y, en concreto, en la demarcación Miño-Sil, se han registrado inundaciones en las riberas en varios municipios de la provincia de Ourense.

Según ha informado el jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS), Carlos Ruiz del Portal, las principales incidencias se han recogido hasta ahora en el río Arnoia, a su paso por Baños de Molgas, donde se han cerrado los paseos fluviales y algunas vías de comunicación.

En Ourense, el Miño también mantiene los paseos fluviales inundados y cortados, también en la zona de las piscinas de Oira. El río Limia está en situación complicada en Bande, en la zona de Ponte Liñares y en el centro urbano, donde se ha activado el plan municipal de emergencias frente a inundaciones. Igualmente, hay cortes de carreteras en el municipio vecino de A Porqueira.

En Ribadavia también están cerrados paseos fluviales y áreas recreativas próximas a las riberas del río Avia, y hay inundaciones en algunos puntos de carreteras provinciales de Lugo. En este sentido, el Ayuntamiento, a través de redes sociales, informó a los vecinos sobre las restricciones y los cortes preventivos activados para esta jornada.

Está cortado el paseo fluvial desde el polígono industrial de San Cristovo hasta el campo de fútbol de O Souto, y desde este punto hasta el puente de la N-120; la carretera de A Quinza-San Cristovo, el área recreativa de A Veronza y la calle Veronza, así como todo el paseo fluvial hasta la N-027.

En Monterrei, ante la crecida de los ríos Támega y Búbal, piden a los ciudadanos que extremen las precauciones por riesgo de inundaciones, que sellen los bajos en los que pueda entrar el agua, retiren los vehículos de los bajos y las calles que se puedan inundar, así como eviten salir de los hogares, salvo caso de necesidad.

Desde la CHMS han señalado que «la situación es complicada pero no alarmante», aunque han insistido en pedir a las personas que no se acerquen a los paseos fluviales y sigan siempre las indicaciones de las autoridades: cuerpos y fuerzas de seguridad y Protección Civil.

LOS NIVELES «SEGUIRÁN CRECIENDO»

Carlos Ruiz ha advertido de que, para la tarde de este jueves, «se espera una precipitación media de 45 litros por metro cuadrado con acumulaciones máximas de 80 y casi 100 litros por metro cuadrado en zonas de A Limia y Baixo Miño, con lo que los niveles seguirán creciendo».

Al respecto, ha señalado que se esperan las «puntas» de esos niveles entre última hora de este jueves y la jornada de este viernes, cuando empezarán a descender los niveles a última hora. Aunque se espera que siga lloviendo el fin de semana, ha indicado, las precipitaciones serán de menor intensidad.

«EL DOBLE DE LLUVIAS»

En ese sentido, el responsable de la Oficina de Planificación Hidrológica ha explicado que en los últimos días la parte gallega de la demarcación Miño-Sil recogió 270 litros de precipitación por metro cuadrado, «más del doble de lo que se suele recoger en un mes de enero completo, pero en diez días«. Además, esto se suma que desde el inicio del año hidrológico la precipitación es de 750 litros por metro cuadrado, un 30% más que el valor medio.

Así las cosas, los embalses de la demarcación están a una media del 83% de ocupación, aunque varios de ellos superan el 90%, como el de Montefurado-Quiroga, San Martiño-Quiroga, Os Peares-Carballedo o Sequeiros-Ribas de Sil. De hecho, varias de las presas están desaguando ahora mismo, entre las que están San Martiño, que tiene un caudal de salida de 105,95 metros cúbicos por segundo; Montefurado desagua casi 89 metros cúbicos; o Velle (Ourense), con 459,98 metros cúbicos por segundo.

PUNTOS DE CONTROL

Esta situación ha llevado a activar el nivel rojo en dos puntos de control: en el de A Peroxa (río Miño), con 7,05 metros de altura, y en Ribadavia (confluencia de los ríos Avia y Miño), con 4,37 metros.

Asimismo, hay 8 puntos de control en nivel naranja, entre ellos el de Leiro-Ribadavia, Quiroga (río Quiroga), Arnoia (río Arnoia), Salvaterra (río Miño), Bande-Ponte Liñares (río Limia) u Ourense (río Miño); a los que se suman otros 14 puntos de control en nivel de aviso amarillo.

INUNGAL

Por otra parte, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior de la Xunta mantiene activo el plan Inungal por riesgo de inundaciones en fase de pre-emergencia.

Así, se mantienen bajo seguimiento, en la provincia de A Coruña, los ríos Mero (Cambre), Sar (Ames), Barcés (Abegondo), Cabeceiro (Oroso) y Tambre (Oroso y Trazo) y Mandeo (Coirós).

En la de Pontevedra, están en seguimiento el Lérez (Pontevedra), Miñor (Gondomar), Maceiras (Redondela), Gallo-Umia (Cuntis), Verdugo (Pontecaldelas) y Miño y Tea (Salvaterra de Miño).

En Ourense están en seguimiento los ríos Miño (A Peroxa y Ourense), Avia y Avia-Miño (Ribadavia), Arnoia (Baños de Molgas), Limia (Bande y Xinzo de Limia) y Támega (Castrelo do Val y Oímbra).