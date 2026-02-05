Concello de Ferrol y Deputación de A Coruña van de la mano para impulsar la candidatura a Patrimonio de la Humanidad

Ferrol y la Deputación seguirán de la mano trabajando para que la ciudad pueda ser en el 2027 pueda verse cumplido el sueño de la ciudad de Patrimonio de la Humanidad, tras la renovación del convenio de colaboración entre ambas administraciones que ha tenido lugar este jueves, con la presencia del alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela y del presidente de la Deputación, Valentín González Formoso.

Esta candidatura “é un gran obxetivo”, reconocía el regidor, destacando la importancia de trabajar juntas ambas administraciones en la comisión interadministrativa de la que también forma parte la Xunta de Galicia, liderada por el experto en patrimonio mundial, Alfredo Conti.

Este es un “camiño longo” que se viene desarrollando en las últimas décadas y se quiere dar un paso importante desde que en 2007 la ciudad entrase en la lista indicativa de la Unesco.

Uno de los aspectos clave será el futuro de la candidatura de la Ribeira Sacra, actualmente impulsada por la Xunta de Galicia y el gobierno central. En caso de que en este 2026 consiga la declaración de Patrimonio de la Humanidad le abriría todas las puertas a Ferrol de cara al 2027, ya que cada país solo puede presentar una candidatura por año a la Unesco.

Entre las actividades que forman parte de este convenio entre el Concello de Ferrol y la Deputación de A Coruña están la V Semana do Patrimonio Invisible, el Festival Ilustrado de Ferrol o un ciclo de actividades en el castillo de San Felipe, bajo el título ‘San Felipe: a enxeñaría da defensa’; mientras que, en el apartado más institucional, también está incluida la redacción del Plan de Turismo Sostenible adaptado a la candidatura.

Valentín González Formoso: “Esta candidatura merece ser impulsada”

El presidente de la Deputación de A Coruña, Valentín González Formoso reconocía que esta candidatura “merece ser impulsada” al ser Ferrol uno de los patrimonios “máis especializados a nivel militar e histórico”, siendo esto “un piar básico para unha cidade histórica.”

Además, de manera paralela, ambas administraciones han firmado también la renovación del convenio de colaboración para cofinanciar la programación cultural del Concello de Ferrol y que ha permitido la recuperación del Premio Ricardo Carvalho Calero, el festival homenaje a Castelao o la exposición pictórica de Ricardo Segura Torrella.