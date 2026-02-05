Cerrado al público el paseo marítimo de San Valentín, en Fene, por un desprendimiento

Compartir Facebook

El Ayuntamiento de Fene tuvo que proceder al cierre del paseo de San Valentín, después de que se había desprendido parte de la estructura por la zona de la cuesta a consecuencia de los sucesivos temporales registrados en las últimas semanas.

Desde el gobierno local se solicita la máxima precaución al vecindario y ruega respetar la señalización instalada, ya que el tránsito por la zona afectada supone un riesgo para la seguridad de las personas.

El acceso permanecerá cerrado hasta nuevo aviso, en tanto no se evalúen los daños y se determinen las actuaciones necesarias.

La alcaldesa de Fene, Sandra Permuy, ya convocó una reunión de urgencia para este viernes a primera hora en el propio emplazamiento con representantes de Costas, con el objetivo de analizar la situación sobre el terreno y reiterar la necesidad de actuar en el tramo fenés del paseo marítimo, una demanda histórica que el Ayuntamiento viene trasladando en numerosas ocasiones ante el progresivo deterioro de esta infraestructura litoral.

El Ayuntamiento de Fene mantendrá informado al vecindario de las conclusiones de la evaluación técnica y de las medidas que se adopten para garantizar la seguridad y la recuperación de un espacio público muy utilizado.