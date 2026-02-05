Neda repartirá ata nove cestas de carnaval no seu concurso de disfraces

O Concello de Neda organiza o vindeiro venres 13 de febreiro, pola noite, en paralelo ao tradicional Festival de comparsas, un concurso e posterior baile de disfraces, co obxectivo de fomentar a implicación a da veciñanza no entroido da localidade. En xogo, ata nove cestas con produtos típicos de carnaval.
O certame, no que a creatividade, orixinalidade e bo humor serán fundamentais, vai dirixido a persoas de 16 anos en diante con ganas de pasalo ben, e incluirá distintas modalidades de participación. Así, establécense as categorías individual, de parellas e de grupos (ata un máximo de seis persoas).
As persoas que decidan sumarse terán que dar o mellor de si, desfilando polo escenario do polideportivo municipal Ale de Paz para que o xurado poida ditaminar. Aos tres mellores disfraces de cada modalidade, corresponderalles a súa cesta, marcando a clasificación o tamaño desta.
Para concursar haberá que inscribirse o propio 13 de febreiro no polideportivo municipal, en tanto actúan as comparsas. Tras a entrega de premios, o Dúo Estrellas será o encargado de animar o baile de entroido.