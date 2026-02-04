O Concello de Pontedeume y la Consellería de Vivienda avanzan cara a la construcción de vivienda pública

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández Piñeiro, abordó la construcción de vivienda pública en el municipio en una reunión de trabajo con la conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras de la Xunta de Galicia, María Martínez Allegue. En el citado encuentro estuvieron acompañados por el concejal de Urbanismo de Pontedeume, Daniel Ríos, y la directora territorial de la Consellería de Vivienda en la provincia de A Coruña, Begoña Freire.

Los representantes de Ayuntamiento y Xunta mantuvieron esta reunión a finales del pasado mes de enero para abordar los posibles mecanismos de colaboración entre ambos administraciones para la construcción de vivienda pública. En el edificio de la Xunta en San Caetano, en la capital gallega, la conselleira y el regidor analizaron la situación urbanística del municipio de cara a encajar en la misma las distintas medidas de promoción de vivienda.

Fernández Piñeiro calificó el encuentro de «muy productivo», y, tras estudiar en conjunto las distintas herramientas que la Consellería está implementando en esta materia, se acordó que por parte del Ayuntamiento se procederá a elaborar desde el departamento de Urbanismo, coordinado por el concejal Daniel Ríos, una propuesta concreta en base al mecanismo que más se adapte al municipio eumés, dentro de los analizados en conjunto en la mencionada reunión.

Según manifestó el alcalde, tras esta reunión de trabajo, “Pontedeume camiñará xa con paso decidido e cunha proposta concreta, realista e realizable, cara a construción na nosa vila de vivenda pública, unha demanda compartida por unha parte moi importante da nosa veciñanza”.

Asimismo, en la citada reunión, los representantes del Ayuntamiento y de la Consellería abordaron también la cesión al municipio de la avenida de Ricardo Sánchez, actualmente titularidad de la Xunta de Galicia. Esta reivindicación fue trasladada por el consistorio meses atrás, con el objetivo de permitir la humanización de esta vía. La actuación, entre otras cosas, contempla la instalación de pasos de cebra elevados, e iría en la misma línea de las ejecutadas meses atrás en las cercanías de la avenida, lo que ofrecería mayores garantías de seguridad en una zona que cuenta con un elevado tránsito de personas y vehículos al concentrarse en la misma centros educativos, centro de salud, oficinas municipales o un supermercado. En este sentido, y según lo acordado, el alcalde se comprometió a presentar en las próximas semanas una memoria valorada para la ejecución de las mencionadas obras, de cara a establecer con la Consellería los porcentajes de colaboración y financiación.

Asimismo, y según trasladó Daniel Ríos, en la citada reunión se habló de la necesidad de que se proceda por parte de la Consellería a la construcción de aceras en la AC 151 a su paso por Os Loureiros, en Andrade. Esta propuesta fue también trasladada desde el Ayuntamiento el pasado año, y responde a las demandas del vecindario de esa parroquia de mejorar la seguridad en una vía con gran afluencia de tráfico.