Agenda del viernes, día 6, en la zona norte

LA FRASE DEL DÍA–“La cultura de una nación reside en los corazones y en el alma de su gente«. -Mahatma Gandhi.

Quedan 329 días para finalizar el año.

Día Internacional contra la Mutilación Genital Femenina.

La Iglesia Católica celebra la festividad de los Santos Pablo Miki y los mártires del Japón, Dorotea y Saturnino

HORÓSCOPO

–Todos los que han nacido el día 6 de febrero tienen el signo del zodiaco Acuario.

TAL DÍA COMO HOY

(1796)- Nació en Ferrol Saturnino Montojo y Díaz. Brigadier de la Armada, astrónomo y matemático.

(1926)- Real decreto que instituye la Fiesta Nacional del Libro en España

(1935)- Nació en Ferrol Ricardo Alvariño Castro (+ marzo 2008). Doctor ingeniero naval.Fue técnico en Astano y luego en Bazán pero también dedicó parte de su vida a la docencia como encargado de cátedra en la Escuela de Ingenieros Técnicos Navales de Serantes.

(1986)- El vicealmirante Cristóbal Colón de Carvajal es asesinado por ETA en Madrid.

(1989)- Nació en Ferrol Tamara Abalde Díaz. Deportista (baloncesto).

(1995)-Falleció en Madrid Maruxa Mallo, también citada como Maruja Mallo , era el pseudónimo de Ana María Gómez González ( n. Viveiro el 5 de enero de 1902). Fue una pintora surrealista gallega.

CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE SANGRE, DE GALICIA

La unidad móvil se encuentra hoy en Miño, en la rúa del Mercado, delante de la Policía Local, de 15.30 a 21.00 horas.

TELÉFONO RECOGIDA DE MUEBLES Y ENSERES DOMÉSTICOS

Urbaser, de lunes a viernes, llamadas , de 8,30 a 14,30, al 981 326 900

EN EL CONCELLO DE FERROL

–A las 10.30 horas el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y el concejal de Servizos, José Tomé, se reúnen con la directiva da AVV San Pablo-Catabois dentro plan de barrios. Centro cívico San Pablo-Catabois.

–A las 12.00 horas el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González Vázquez, visitan las nuevas instalaciones del «Polo de emprendemento e apoio ao emprego de Ferrol e da Cámara de Comercio».

–19.00 horas el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, participa en la inauguración de la Exposición «Orixes IV Castro de Esmelle». Centro Cultural Torrente Ballester.

LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

En Ferrol

–A las 12,00 horas el secretario xeral de Universidades, José Alberto Díaz, mantendrá una reunión con los responsables de los Campus de Especialización: Campus Industrial de Ferrol, Campus Terra de Lugo y Campus Auga de Ourense. En la sala de xuntas del Vicerrectorado.

–A las 12,00 horas el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, acompañado por el director de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, visitará las nuevas instalaciones do Polo de emprendemento e apoio ao emprego de Ferrol e da Cámara de Comercio.

–A las 13,00 horas la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitará la Cofradía de Pescadores con motivo de las ayudas para la modernización y mejora de las infraestructuras pesqueras, (muelle de Curuxeiras).

–A las 19,00 horas delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, participará en la exposición “Orixes IV”, sobre la excavación del Castro de Esmelle. En el Centro Cultural Torrente Ballester.

En Pontedeume

–A las 10,30 horas el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, acompañado por el director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, visitará la plaza de Abastos con motivo de la obtención del sello Mercado Excelente (praza do Conde s/n).

En Cedeira

–El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, presenta en el Centro Óptico Candieira el PLAN VELO, del Gobierno de España, que ofrece ayudas directas de hasta 100 euros para comprar gafas o lentillas a menores de 16 años. A continuación, Abalde presenta la obra de teatro “Las alumnas”, que se representa en el Auditorio Municipal , con la asistencia de cerca de 200 estudiantes de ESO y Bachillerato.

EN LO POLÍTICO Y SOCIAL

–A las 11.00 horas en el Ateneo Ferrolán presentación de la petición presentada por la Asociación Fragas do Eume ante la Comisión Europea por incumplimiento de la Xunta de Galicia.

IGLESIA

–Día del Ayuno Voluntario, tendrá lugar una vigilia de oración a las 19:00 horas en la concatedral de San Xiao seguida de un arroz solidario en los locales de la delegación diocesana de Juventud (rúa Magdalena, 155). Será una ocasión para orar juntos y realizar un sencillo gesto comunitario de ayuno y solidaridad.

EN LO CULTURAL

–A las 19 .00 horas en el Centro Cultural Torrente Ballester inauguración de la Exposición «Orixes IV. Urbanismo Castrexo»

–A las 19 horas en el Ateneo Ferrolán presentación de «Lóstregos de orballo» con Fina Roca y Siro López. A través de sus versos, Fina Roca construye un universo poético en el que dialogan la memoria, la naturaleza, el cuerpo y la experiencia vital.

EN LO DEPORTIVO

En As Pontes, en el Circuito Municipal , entrenamientos colectivos y se realizarán las verificaciones administrativas del Campeonato Gallego de Karting.

EXPOSICIONES

–En la sala Carlos III de Exponav exposición “Galicia, una escuela”, un homenaje a todo el personal docente y al estudiantado que, desde su nacimiento, formó parte de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSAC) de la Universidade da Coruña (UDC). Se podrá visitar, de manera totalmente gratuita, hasta el próximo 22 de febrero, de martes a viernes, de 10:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, los sábados, de 10:00 a 19:00 horas, y los domingos, de 10:30 a 14:30 horas.

–En el Museo Naval (Herrerías) de Ferrol muestra colectiva de diferentes autores compuesta por un total de 28 cuadros de gran calidad artística, todos ellos pinturas de técnica óleo sobre lienzo y de temática marítima.

La Exposición titulada Marinas, corresponde a la valiosa Colección Pictórica particular del empresario gallego natural de Marín y residente en Laxe (Costa da Morte) José Manuel Pato González, delegado en Galicia de la Real Liga Naval Española. Incluye pinturas de autores muy prestigiosos como entre otros José Manuel Fonfría, Rosa Pereda, Espino, Roberto Bertaggia, Cortés o el noruego Amaldus Nielsen.

La muestra está abierta hasta el próximo 12 de abril, en los horarios habituales, de martes a viernes, de 9.30 a 13.30h; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30h.

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester» exposición colectiva de fotografía «Silencio» del Grupo Bazán La muestra reúne 27 fotografías de 11 autores: Alejandro Martínez, Ángel Casas, Carlos Cruz, Chus Villamar, Eva Vázquez, Fer Cendán, Fran Suárez, Miguel Llano, Mónica Lorenzo, Pablo Mauriz y Ricardo Salgado. Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

–La Sala de Exposiciones del Centro Cultural Universitario del Campus Industrial de Ferrol acoge la muestra “Las primeras profesoras de la UCM”, una propuesta divulgativa que quiere recordar a las primeras mujeres en incorporarse a la carrera docente e investigadora en la que es la universidad pública más antigua de Madrid. La exposición se compone de 47 paneles y podrá visitarse, de manera totalmente gratuita, hasta el 20 de febrero (de lunes a viernes, de 10:00 a 20:00 horas).

-La Casa de la Cultura de Valdoviño acoge la exposición del XIX Premio Internacional Jesús Núñez de Arte Gráfico 2024. Con entrada libre, podrá visitarse hasta el 20 de febrero de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas. La muestra está conformada por una selección de los trabajos presentados al concurso que promueve la Diputación de A Coruña en reconocimiento a la amplia trayectoria del artista Jesús Núñez. Entre otros, la serigrafía «A la deriva II», del compostelano José Andrés Santiago, ganadora de la XIX edición, así como «Nómadas en el país de las tentaciones», de Manuel Moreno, y «S/T (at lunchtime)» de Claudia Regueiro Puigdevall, a las que el jurado concedió dos accésits.